Violento robo a una familia: los maniataron y la Policía recuperó el botín

Un violento robo a una familia se registró en una vivienda de dos plantas ubicada en la zona de calles Mitre y Millán, en Concepción del Uruguay. Según información conocida de manera extraoficial, delincuentes ingresaron al inmueble, redujeron y maniataron a sus ocupantes para posteriormente apoderarse de diferentes elementos de valor.

Tras el asalto se inició la intervención policial y uno de los presuntos involucrados habría sido localizado y detenido. De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, el sospechoso tendría antecedentes y habría permanecido anteriormente alojado en una unidad penal.

En el marco del procedimiento, los investigadores también consiguieron recuperar el botín sustraído durante el asalto. Hasta el momento no se precisó qué elementos habían sido robados ni dónde fueron encontrados posteriormente por los efectivos.

Investigan si hubo más personas involucradas

La investigación continuaba para reconstruir cómo se produjo el ingreso de los delincuentes a la vivienda, establecer la secuencia completa del violento episodio y determinar cuánto tiempo permanecieron las víctimas reducidas, detalló La Pirámide.

Otro de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es la cantidad de personas que participaron del hecho. Las actuaciones buscan determinar si el sospechoso detenido actuó junto con otros involucrados y establecer qué participación habría tenido cada uno.

Mientras avanzan las medidas investigativas, se aguardaba información oficial de la Policía y de la Justicia para conocer mayores precisiones sobre el procedimiento, la identidad y situación procesal del detenido, los elementos recuperados y las circunstancias en las que ocurrió el violento robo a una familia.