Una histórica fabricante de electrodomésticos cierra su planta en Rosario y pasará a importar

Electrolux dejará de fabricar electrodomésticos en la Argentina y cerrará su planta industrial de Rosario a partir del sábado 26 de septiembre. La decisión fue comunicada por la compañía, que cuenta con aproximadamente 180 operarios en ese establecimiento y anunció un cambio en su modelo de abastecimiento para el mercado nacional.

La firma de origen sueco continuará vendiendo productos en el país, pero reemplazará la fabricación local por unidades provenientes de su red internacional. La medida alcanza a una planta dedicada a una actividad que la empresa desarrolló durante décadas en la Argentina, donde mantiene presencia comercial a través de las marcas Electrolux y Gafa.

La compañía emplea a unas 300 personas en todo el territorio argentino y, según trascendió, analiza alrededor de 100 despidos vinculados con la fábrica rosarina. Por el momento, no se informó oficialmente cómo quedará conformada la estructura laboral restante ni cuántos trabajadores serán desvinculados de manera definitiva.

Por qué Electrolux decidió cerrar la fábrica

En el comunicado en el que anunció la decisión, la empresa señaló que realizó una revisión de sus operaciones en la Argentina y que resolvió avanzar hacia “un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del Grupo”.

Electrolux explicó que el cambio forma parte de un plan destinado a mejorar la eficiencia de sus operaciones. Según su posición, responde a las transformaciones del mercado internacional y busca fortalecer la competitividad de la compañía en el largo plazo.

Respecto de los empleados afectados, aseguró que llevará adelante el proceso “con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente”. También indicó que brindará acompañamiento durante la transición, aunque todavía no se difundieron los detalles de las medidas laborales que se aplicarán.

Una crisis que venía desde el año pasado

El cierre de la planta de electrodomésticos llega después de varios meses de reducción de la actividad. En octubre de 2025, Electrolux había dispuesto suspensiones rotativas para unos 400 trabajadores, en medio de una caída de las ventas y una acumulación de productos en sus depósitos.

La situación continuó durante 2026. En marzo, la firma puso en marcha un programa de retiros voluntarios dirigido inicialmente a 100 empleados. Fuentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) indicaron entonces que más de 130 operarios se habían anotado antes del vencimiento del plazo para adherir.

Según la información gremial difundida en aquel momento, la propuesta contemplaba el pago del 100% de la indemnización calculada bajo el esquema anterior a la reforma laboral, más tres salarios adicionales. Para entonces, la fábrica funcionaba aproximadamente a la mitad de su capacidad productiva. En mayo, además, Frimetal, empresa que ensamblaba productos para Electrolux en Rosario, había anunciado el final de la fabricación de heladeras.

Qué pasará con las marcas Electrolux y Gafa

Aunque dejará de producir electrodomésticos en Rosario, la compañía aclaró que no abandonará el mercado argentino. Continuará con sus operaciones comerciales y mantendrá la venta de heladeras, freezers, lavarropas y pequeños aparatos de uso doméstico mediante sus marcas Electrolux y Gafa.

También aseguró que los consumidores conservarán el acceso a la garantía oficial, el servicio técnico especializado y la disponibilidad de repuestos. La empresa, fundada en Suecia en 1919, destacó que lleva alrededor de 100 años operando en la Argentina y que mantendrá su actividad comercial bajo el nuevo esquema.

La decisión se conoce en un contexto de dificultades para el mercado de bienes durables. De acuerdo con datos de NielsenIQ, las ventas del sector de Tecnología y Durables retrocedieron cerca del 3% en volumen durante el primer semestre de 2026. Mientras Electrolux prepara el cierre y el abastecimiento mediante importaciones, permanece pendiente la definición sobre el futuro de los trabajadores de su planta rosarina.