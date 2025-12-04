 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Incautaron 500 kilos de sábalo durante un operativo en un puesto vial

Un furgón que trasladaba 500 kilos de sábalo sin guía, factura ni habilitación fue interceptado durante la madrugada. La Brigada de Islas realizó el decomiso y continúa con el procedimiento.

4 de Diciembre de 2025
Incautaron 500 kilos de sábalo durante un operativo en un puesto vial
Incautaron 500 kilos de sábalo durante un operativo en un puesto vial

Un furgón que trasladaba 500 kilos de sábalo sin guía, factura ni habilitación fue interceptado durante la madrugada. La Brigada de Islas realizó el decomiso y continúa con el procedimiento.

Incautaron 500 kilos de pescado sábalo esta madrugada en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, cuando personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha de un furgón Fiat ocupado por dos personas. El operativo ocurrió a las 03:05, en el marco de los controles de rutina sobre la circulación de mercancías reguladas.

 

Al inspeccionar el vehículo, los agentes constataron que transportaba la totalidad de 500 kilogramos de sábalo sin guía de traslado, factura ni habilitación, documentación obligatoria para esta actividad según lo establecido por la Ley de Pesca Nº 4892 y sus modificaciones vigentes.

 

Incautaron 500 kilos de s&aacute;balo durante un operativo en un puesto vial
Incautaron 500 kilos de sábalo durante un operativo en un puesto vial

Intervino la Brigada de Islas del Ibicuy

Tras corroborarse la irregularidad, se dio aviso a la DPDR – Brigada Islas del Ibicuy, competente en materia de control de recursos pesqueros. El personal especializado arribó al puesto vial para continuar con las actuaciones correspondientes y formalizar el procedimiento.

 

Una vez presente la Brigada, se procedió al decomiso total del pescado, que quedó bajo resguardo a la espera de las disposiciones administrativas y sanitarias que correspondan.

Temas:

Pesca
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso