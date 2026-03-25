Está cortado el tránsito en la ruta 12 producto del incendio de un camión

Un incendio de camión en el kilómetro 111 de la Ruta 12, tramo Zárate–Brazo Largo, provoca corte total de tránsito mientras Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar.
Un siniestro vial registrado este miércoles por la tarde en la Ruta 12 provocó la interrupción total de la circulación en ambos sentidos en el tramo correspondiente al Complejo Zárate–Brazo Largo. Según informaron autoridades locales, el incendio de un camión es la causa del corte, que afecta uno de los corredores más transitados entre Buenos Aires y Entre Ríos.
Bomberos Voluntarios de Zárate se encuentran desplegados en el lugar, realizando tareas para controlar las llamas y evitar mayores riesgos. La presencia de los equipos de emergencia en la vía obligó a las autoridades a cerrar completamente el tránsito en la zona para garantizar la seguridad tanto de los bomberos como de los conductores.
Las autoridades de tránsito y seguridad vial están organizando el flujo de vehículos y orientando a quienes se aproximan al punto del incidente. Se solicita a los conductores acatar las indicaciones, evitar maniobras imprudentes y mantener la calma ante las demoras inevitables que genera la situación.
Tránsito interrumpido y recomendaciones
Hasta el momento no se informó sobre la cantidad de vehículos involucrados ni el estado de posibles víctimas. Por precaución, se recomienda a quienes deban circular por la Ruta 12 en el tramo Zárate–Brazo Largo considerar rutas alternativas y mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos de tránsito.
El corte de la ruta afecta tanto el transporte de carga como a los vehículos particulares que utilizan este corredor estratégico, lo que podría generar demoras importantes durante las próximas horas. Las autoridades aseguraron que la reapertura de la vía dependerá de la evolución de las tareas de control del incendio, señaló R2820.
Personal de seguridad y bomberos continúan trabajando en coordinación para mitigar los riesgos y garantizar que la zona quede despejada en el menor tiempo posible. Se recomienda a los conductores mantener la distancia con vehículos de emergencia, no estacionar en lugares indebidos y seguir estrictamente las indicaciones del personal presente.