“Solo quiero que mi hijo sea feliz”: el descargo del hombre denunciado por periodista de Paraná

“Solo quiero que mi hijo viva conmigo, que sea feliz y esté tranquilo”. Así lo aseguró a Elonce el hombre denunciado por su ex pareja, la periodista de radio LT 14 de Paraná, Jorgelina Duarte.

En su descargo, si bien optó por no dar a conocer públicamente su identidad “para no perjudicar a su hijo”, el hombre reconoció los insultos hacia su ex. “No niego el maltrato verbal hacia ella, pero es en devolución a lo que recibo y porque me enojo al no poder entender lo que ella propone, porque le hace mal al nene”, fundamentó.

“Al nene, con ocho años, lo llevaba en bicicleta por la ruta y hasta La Toma; y hace cuatro meses, a sus 11 años, lo inscribió al gimnasio para musculación”, repasó al calificar a esas situaciones como “barbaridades”. “Los maltratos y violencia verbal fueron ante situaciones que ella cometía contra el nene”, argumentó.

“Ella toma decisiones que perjudican al nene o lo ponen en peligro o en situaciones que no son adecuadas para su edad, como el volver caminando de la escuela siendo que tiene auto y cobra una cuota alimentaria de 400.000 pesos”, sostuvo.

“La violencia verbal es mutua”

Se recordará que Duarte, a través de Elonce, acusó a su ex pareja y padre de uno de sus hijos por “agresiones verbales, descalificaciones y amenazas”.

En su defensa, el hombre sostuvo que “es imposible” resolver el conflicto que mantiene con su ex en un ámbito privado “porque ella está desquiciada”.

En la oportunidad, el denunciado por la comunicadora explicó que a la primera exposición policial contra su ex la radicó hace tres años atrás, en Minoridad. “Nunca voy a permitir el maltrato físico y verbal a mi hijo”, sentenció. Y ejemplificó un episodio en el cual, la mujer habría golpeado al niño “por derramar un pote de helado”. “Fue una situación horrible”, rememoró. De hecho, acusó que “Jorgelina tiene más de denuncias en Minoridad y Fiscalía por pegarle a sus hijos”.

Reclamo por la tenencia del niño

Los padres del niño mantienen una tenencia compartida y un régimen, a través del cual, el padre del menor debe regresarlo con su madre a las 22.45; para el hombre, es un horario inapropiado y, además, con el comienzo de clases y su horario laboral, verá reducida la cantidad de horas que comparte con él.

“La madre quiere que vaya a la escuela por la tarde, y así lo dictaminó la jueza. Mi nene ya me dijo `Papá, no nos vamos a poder ver´, pero le prometí que iba a hacer lo posible para resolverlo”, contó en diálogo con Elonce. De hecho, para este martes 25, la jueza de Familia invitó al niño para ser escuchado.

“Las trabadoras del Copnaf hicieron entrevistas en mi casa y, en su informe final, recomendaron que mi hijo debe vivir con su papá; y la psicóloga del nene también se expidió sobre el tema, pero la jueza de Familia no le da importancia; porque solo se fijan en como yo le hablo a ella”, expuso el ex de Duarte en diálogo con Elonce. “La violencia verbal es mutua y ambos radicamos denuncias recíprocas”, insistió.