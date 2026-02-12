Buscan en Paraná a un hombre de 66 años oriundo de Federal que se retiró del Hospital Militar

La Justicia activó un pedido de localización para un vecino de Federal que fue visto por última vez en la capital entrerriana. Se trata de Juan José Vega, de 66 años, oriundo de esa ciudad del norte provincial, quien se retiró durante la mañana del jueves del Hospital Militar de Paraná, donde había acompañado a su hermana, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

La solicitud fue emitida este 12 de febrero por la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, que requirió la colaboración de la comunidad para intentar ubicar al hombre.

El momento en que se perdió contacto

De acuerdo a la información oficial, Vega se encontraba en el Hospital Militar junto a un familiar y se retiró del lugar por sus propios medios. Sin embargo, con el correr de las horas no regresó ni pudo establecerse contacto con él, lo que motivó la intervención judicial y la difusión pública de sus datos.

El hombre es oriundo de Federal, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez trigueña y tiene cabello corto con rulos en la parte superior de color castaño. Al momento de ausentarse vestía una chomba blanca, bermuda marrón y alpargatas azules.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que cualquier información que pueda resultar útil para dar con su ubicación debe ser comunicada de manera inmediata a las autoridades.

Canales oficiales para aportar datos

Quienes puedan brindar información sobre el paradero del vecino de Federal pueden comunicarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial a través del 0800 4446372 o al teléfono de la Comisaría Sexta de Paraná al (0343) 4206208.

La investigación continúa abierta y las autoridades mantienen activo el pedido de colaboración ciudadana mientras avanzan con las diligencias correspondientes para dar con el hombre.