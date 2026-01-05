Buscan a una adolescente que está desaparecida en Paraná

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes pidieron la colaboración de la comunidad para localizar a una adolescente que se ausentó de su domicilio y cuyo paradero se desconoce desde ayer.
Adolescente desaparecida en Paraná.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Tiara Gianella Jazmín González, una menor de 14 años que se ausentó de su hogar y no volvió a comunicarse con su familia.
Según se informó oficialmente, la menor se habría retirado de su domicilio, ubicado en calle Urquiza de la capital entrerriana, el domingo alrededor de las 14 horas. Esa fue la última vez que sus familiares tuvieron contacto con ella, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.
Al momento de ausentarse, Tiara vestía un pantalón de jeans ancho de color negro, una remera blanca con el escudo del club River Plate y zapatillas blancas.
Desde el organismo judicial remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar con la localización de la adolescente y garantizar su resguardo, al tratarse de una menor de edad.
Quienes puedan aportar información relevante sobre su paradero fueron instados a comunicarse de manera inmediata al número de emergencias 911 o a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, al teléfono 0800 - 444 - 6372.