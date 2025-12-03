Buscan a un joven desaparecido desde el domingo en Paraná

La familia de Maximiano Emanuel Delgado, de 25 años, no tiene noticias de él desde el domingo por la noche. Su madre dijo a Elonce que es “un chico bueno, sin problemas con nadie” y pidió colaboración para encontrarlo.
Una familia de la capital entrerriana busca intensamente a Maximiano Emanuel Delgado, conocido como “Maña”, un joven de 25 años que desapareció el domingo y desde entonces no se tienen noticias de su paradero. La denuncia fue radicada y continúan las tareas para dar con él.
Según indicaron sus familiares, la última vez que lo vieron fue el domingo, alrededor de las 22, en calle Francia. Desde ese momento, no regresó a su hogar en barrio Jauretche ni pudo ser localizado.
Cómo estaba vestido
Al momento de su desaparición, Maximiano vestía:
Remera color mostaza
Pantalón cargo negro
Zapatillas blancas
Gorra celeste
El joven mide aproximadamente 1,57 metros de altura.
El testimonio de su madre
En diálogo con Elonce, la madre de Maximiano relató la angustia que vive la familia desde hace más de 48 horas sin noticias del joven. “Es un chico bueno, que no tiene problemas con nadie”, afirmó con preocupación.
También explicó que ciertas características personales vuelven más difícil su localización. “Él no usa celular, es muy cerrado. Vive en barrio Jauretche y lo último que sabemos es que lo vieron el domingo a la noche. Trabaja colocando piletas”, detalló.
La mujer subrayó que nunca antes habían atravesado una situación similar. “Es la primera vez que podría haber pasado. Él estaba bien, no tiene problemas con nadie. Estamos desesperados”, expresó profundamente conmovida
La familia solicitó la colaboración de la comunidad y pidió que cualquier persona que pueda haber visto a Maximiano o tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato.
Los números de contacto habilitados son:
343 458 6849 (hermana)
343 501 0483 (madre)