Buscan a un adolescente de 15 años que se fue de un hogar del Copnaf

La Unidad Fiscal solicitó colaboración para localizar a Bautista Martínez, visto por última vez el pasado jueves por la tarde. Estaba alojado en un hogar del Copnaf en Viale.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Bautista Martínez, un adolescente de 15 años que se encuentra ausente desde el jueves pasado.
Según se informó oficialmente, el joven se habría retirado del Hogar de Jóvenes Roque Sáenz Peña, ubicado en la localidad de Viale, alrededor de las 15.30, con dirección a la ciudad de Paraná. Desde ese momento, no se tuvo información certera sobre su ubicación.
Al momento de ausentarse, Bautista vestía una remera color azul con un logo blanco en la parte delantera y una bermuda roja. Las autoridades difundieron estos datos con el objetivo de facilitar su identificación por parte de la población.
Desde la Unidad Fiscal indicaron que cualquier información que permita aportar datos sobre el paradero del adolescente resulta de suma importancia para avanzar en su localización.
Quienes puedan brindar información pueden comunicarse de manera inmediata al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial al 0800 444 6372, o a la División Minoridad y Violencia Familiar de Paraná, al teléfono 0343-44209195.