Buscan a otras dos adolescentes que estaban alojadas en residencia del COPNAF 

La Policía difundió un pedido de localización para encontrar a Kiara Lucía Romero y Candela Aimara Martínez, quienes son buscadas a solicitud de una residencia de Gualeguaychú.
La Policía de Entre Ríos difundió un pedido de localización y solicitó colaboración de la comunidad para dar con el paradero de dos adolescentes que son buscadas en la ciudad de Gualeguaychú.
Se trata de Kiara Lucía Romero, de 13 años, y Candela Aimara Martínez, de 15, cuya búsqueda fue requerida por la Residencia Manuel Alarcón, según se informó oficialmente.
Desde las fuerzas de seguridad indicaron que cualquier información que pueda contribuir a establecer el paradero de las menores deberá ser comunicada de manera inmediata a la dependencia policial más cercana.
Asimismo, las autoridades recordaron que quienes cuenten con datos de interés pueden comunicarse a las líneas de emergencia 101 y 911, o bien llamar a los teléfonos 422222 y 3446-645582.
Vale recordar que las otras dos adolescentes, de 16 y 17 años, que estaban desaparecidas de la Residencia León Torres de Gualeguaychú, ya fueron localizadas.