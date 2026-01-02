Buscan a una adolescente que desapareció cuando la llevaban a un hogar del COPNAF

Zoe Iris Jazmín Guerrero, de 13 años de edad, desapareció en el mediodía de este viernes cuando era trasladada a una residencia del COPNAF en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Adolescente desaparecida. La Jefatura Departamental Uruguay, a través de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, solicita la colaboración para dar con el paradero de Zoe Iris Jazmín Guerrero, de 13 años de edad.
La adolescente se ausentó en horas del mediodía de este viernes 2 de enero, tras ser retirada por personal del COPNAF de un domicilio ubicado en calle 12 de Octubre al 1900, hacia el Hogar Remedios de Escalada, perdiéndose de vista mientras caminaba por la zona.
La menor mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura robusta, cabello castaño oscuro y largo hasta los hombros; ojos color verde.
Al momento de su ausencia vestía short color negro, zapatillas negras y remera. También llevaba una mochila a cuadros en colores rosa, rojo y negro.
Ante cualquier dato de importancia o información que permita localizarla, se ruega a la comunidad comunicarse de manera inmediata con el servicio de emergencias gratuito 101; a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.343-4702662 o 03442-430895 o dirigirse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.