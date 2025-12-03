Se realizó el homenaje a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones con transmisión de Elonce

Se desarrolló el homenaje “Himnos de la tierra”, en honor al artista Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná. Contó con la transmisión de Elonce.

Este miércoles, pasadas las 20 horas, subió al escenario Ernesto Méndez, hijo de Jorge, que cantó alguno de los clásicos más reconocidos de su trayectoria musical.

Homenaje a Jorge Méndez, "Jornalero", "Puentecito La Picada" y "Puerto Sánchez" por Ernesto Méndez

“Es una emoción enorme levantar la vista y ver tanta gente querida y conocida, compañera de tantos años. Muchas gracias a todos por estar presentes. Desde que Santiago me plasmó y me anticipó esta idea de hacer este homenaje estuve pensando qué iba a decir y tocar. Elegí tres canciones que quise tocar juntas y enganchadas, que son las del ‘Jornalero’ y ‘El puentecito de La Picada’, pensando qué podía ser un dato significativo y novedoso para alguien que ha tenido una vida pública y ha sido su obra conocida no solo en la provincia sino en todo el territorio nacional y en el extranjero también”, expresó tras culminar la primera parte de su participación.

“Pensaba en datos curiosos y en ‘El jornalero’, que fue una canción que le permitió ser revelación del Festival de Cosquín en 1965. Era un momento de su vida y en la música donde todos tenemos esa transición entre lo vocacional y lo profesional. Creo que cuando compuso estas canciones estaba en su faceta en la transición”, agregó.

La sala estaba llena en el CPC. Foto: Elonce.

Posteriormente, fue el turno de ver a Ernesto Méndez junto a María Luz Erázun y Ramiro Matteoda, quien es una de las figuras que comenzó a ganar terreno dentro de la esencia del litoral.

Homenaje a Jorge Méndez: María Luz Erazun, junto a Ernesto Méndez y Ramiro Matteoda

Tras una serie de composiciones, llegó la proyección de un fragmento audiovisual que recordó parte de su historia. También la “Canción de Puerto Sánchez” se escuchó mientras se observaban imágenes de la vida y obra de Jorge Méndez.

Antes de la presentación del último grupo, llegó una serie de palabras emotivas por parte de autoridades, entre las que se destacó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien hizo entrega de una placa conmemorativa a la familia de Jorge Méndez.

El Conjunto Itaý. Foto: Elonce.

El Conjunto Itaý fueron los últimos en presentarse en vivo en el homenaje a Jorge Méndez, que contó con canciones muy esperadas por el público. El grupo oriundo de Concepción del Uruguay cautivó a los presentes y permitió que incluso la gente se anime a bailar en el escenario.

El público se animó a bailar. Foto: Elonce.

Más postales del homenaje a Jorge Méndez en el CPC

Rogelio Frigerio y Alicia Aluani, presentes y sentados al lado de otro de los hijos de Jorge Méndez. Foto: Elonce.

