Para recaudar fondos, el Hogar San Vicente de Paul realizará una feria y venta de pastas

El Hogar San Vicente de Paul organiza una feria americana y venta de pastas con el fin de recaudar fondos para comprar sillas de ruedas y mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores que alberga. La feria llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en calle Zanni 1011.

3 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

El Hogar San Vicente de Paul organiza una feria americana y venta de pastas con el fin de recaudar fondos para comprar sillas de ruedas y mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores que alberga. La feria llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en calle Zanni 1011.

El Hogar San Vicente de Paul organiza una feria americana y venta de pastas con el fin de recaudar fondos para comprar sillas de ruedas y mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores que alberga. La feria llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en calle Zanni 1011, de Paraná.

 

Analía, referente del hogar, explicó a Elonce cómo funciona este espacio de apoyo: “San Vicente de Paul alberga a un número importante de mujeres, más de 30, en la última etapa de su vida”. Se trata de una residencia "donde pueden vivir sus últimos años acompañadas de amor y dedicación. A lo largo de la semana, las residentes participan en diferentes actividades".

 

 

Para solventar gastos y continuar con el apoyo brindado a las residentes, el hogar organiza diversas ferias y ventas.

 

El próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo una feria americana, con ropa de dama, caballeros y niños a precios muy accesibles. “Es una liquidación de fin de año, como quien diría. Hay ropa de damas, caballeros, niños, bastante variado el stock y el precio es sumamente accesible", explicó Analía. La feria estará abierta de 8:30 a 13:30 y ofrecerá opciones ideales para quienes busquen ropa económica para la temporada.

 

 

La venta de pastas también contará con dos combos: el primero incluye pascualina, fideos al huevo y un paquete de tapas de empanadas por 5000 pesos, y el segundo combo, que cuesta 8000 pesos, incluye los mismos productos y, además, una caja de ravioles a elección. Los interesados en hacer sus reservas pueden comunicarse al número 155448442.

 

Finalmente, Analía destacó el esfuerzo colectivo para brindar lo mejor a las mujeres que habitan el hogar: “Es tanto el amor que nosotros les brindamos que y que ellas nos brindan a nosotros, que realmente queremos que estén bien”. Elonce.com

 

El Hogar San Vicente organiza una feria y venta de pastas a beneficio

