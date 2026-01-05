“Lali gratis en Paraná”: “Queremos que la Fiesta del Mate crezca mucho más”

La Fiesta Nacional del Mate comenzó a tomar forma mucho antes de su anuncio oficial. Así lo explicó Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná y presidente del Empatur, quien brindó detalles sobre la planificación del evento y la estrategia que se implementó para fortalecer su alcance cultural y turístico.

En diálogo con Nunca es Tarde, programa de Elonce, Clavenzani señaló que el anuncio anticipado de la grilla artística fue una decisión pensada desde el inicio. “Se trabajó con tiempo y llegamos a este resultado. Es como que la fiesta empieza a latir un mes antes”, afirmó, y remarcó que ese adelanto busca que el evento trascienda el ámbito local.

Anticipación y repercusión nacional

El funcionario explicó que dar a conocer la programación con más de treinta días de antelación permite que el país se entere y se genere movimiento turístico hacia la ciudad. “Un festival motiva el desplazamiento turístico hacia Paraná”, sostuvo, y agregó que el objetivo es que la Fiesta Nacional del Mate se consolide como un evento cultural para los paranaenses, la región y visitantes de otras provincias.

En ese sentido, destacó la repercusión que tuvo la confirmación de artistas convocantes. “El fandom en redes sociales es impresionante, cómo se multiplican los mensajes diciendo ‘Lali gratis en Paraná’”, comentó, y señaló que ese impacto se refleja incluso en la disponibilidad de alojamientos.

Agustín Clavenzani dio detalles en Nunca es Tarde. Foto: Elonce.

Clavenzani también remarcó que la planificación se apoya en la historia del evento y en un trabajo colectivo. “Hay decisiones políticas, hay gestión y hay una historia que reconocer, la del Centro Comunitario Solidaridad, que soñó esta fiesta grande”, expresó, al tiempo que manifestó el deseo de que el festival “crezca mucho más”.

Organización, financiamiento y sector preferencial

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el modelo de organización del evento. Clavenzani aclaró que, si bien la Fiesta Nacional del Mate mantiene su carácter de entrada libre, el sector preferencial cumple un rol clave. “Buscamos una vuelta para que el festival no pierda su esencia, pero que pueda sostenerse en el tiempo”, explicó.

Ese espacio contará con servicios diferenciales, como baños propios y barra, y tendrá formatos distintos según el día. “El primer día habrá sillas, con un mínimo de 3.500 lugares, y el segundo día será tipo campo, sin sillas, con capacidad para unas 10.000 personas”, detalló.

El valor del sector preferencial será de 25 mil pesos para el viernes 6 de febrero y de 40 mil pesos para el sábado 7. Dicho espacio contará con baños exclusivos y barra dedicada, ofreciendo una experiencia diferenciada para quienes opten por esa modalidad.

Además, destacó el acompañamiento del sector privado. “Ya hay muchos sponsors adheridos y otros buscando sumarse. Eso es necesario para recaudar fondos y sostener el festival”, afirmó.

Finalmente, subrayó el impacto social del evento. “Van a participar cerca de un centenar de artistas locales y regionales, y más de 40 clubes estarán a cargo de la gastronomía. Los beneficios son indiscutibles, no solo para el turismo, sino también para las instituciones”, concluyó.

Grilla de la Fiesta Nacional del Mate

Viernes 6 de febrero

Los Nocheros

Coti

Raly Barrionuevo

Gran Ensamble del Paraná

Ganadores del Premate

Sábado 7 de febrero

Lali

Caballeros de la Quema

Rombai

Gauchito Club

Ganadores del Premate