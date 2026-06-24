Atienden unas 1.000 consultas semanales por cuadros respiratorios infantiles en hospital San Roque

El Hospital Materno Infantil San Roque continúa con el funcionamiento de la posta respiratoria para atender la creciente demanda de pacientes pediátricos durante la temporada invernal. Desde el servicio informaron que actualmente se registran alrededor de 1.000 consultas semanales y que, por el momento, la situación se mantiene estable.

"Tenemos entre 990 y 1.100 consultas por semana. En promedio son unas 1.000 consultas semanales", indicó la jefa de la posta respiratoria, Karina Táxer. Según explicó a Elonce, entre el 35% y el 40% de las consultas corresponden a cuadros respiratorios, mientras que el resto responde a otras patologías.

Hospital San Roque (foto Elonce)

Asimismo, precisó que las infecciones respiratorias altas continúan siendo el principal motivo de consulta.

Predominan los cuadros respiratorios leves

Según detallaron desde el hospital, la mayoría de los pacientes presenta cuadros como anginas, catarros y otitis. "La semana pasada tuvimos 262 consultas por infecciones respiratorias altas y 111 por infecciones respiratorias bajas, como bronquiolitis, broncoespasmos y neumonías", señaló Táxer.

Respecto a los casos que requieren internación, explicó que el número sigue siendo reducido. "La semana pasada se internaron cinco niños menores de cinco años. Dos quedaron en nuestro hospital y tres fueron derivados a otras instituciones", precisó.

Hospital San Roque (foto Elonce)

Además, destacó que la situación epidemiológica presenta un comportamiento más estable que el observado durante el invierno del año pasado. "En comparación con 2024, todavía no tuvimos el pico que se registró en esa temporada. Por ahora se mantiene más tranquilo", afirmó.

Cuáles son los síntomas de alarma

Desde la posta respiratoria remarcaron la importancia de consultar rápidamente ante determinados signos que pueden indicar una complicación. Entre ellos mencionaron la dificultad respiratoria, la respiración acelerada, el hundimiento de las costillas al respirar, los silbidos en el pecho, la coloración azulada en labios o manos y el rechazo de los alimentos.

"Si el niño está muy dormido, irritable o presenta alguno de esos síntomas, es importante consultar de inmediato", recomendaron.

También recordaron que existen postas respiratorias en distintos puntos de la ciudad y que el Hospital San Roque cuenta con atención las 24 horas.

Cómo funciona el sistema de atención

La subjefa del servicio, Maylen Cabral, explicó a Elonce que al ingresar a la guardia todos los pacientes son evaluados mediante el sistema de triage, que permite determinar la prioridad de atención según la gravedad del cuadro clínico.

"El triage es un sistema de clasificación que asigna un color de acuerdo con la gravedad del paciente. Lo realiza personal de enfermería especialmente capacitado", indicó.

Triage en posta respiratoria del San Roque (foto Elonce)

El color rojo corresponde a emergencias que requieren atención inmediata, como un paro cardiorrespiratorio o una convulsión.

El color naranja identifica situaciones urgentes que deben resolverse en un plazo máximo de 30 minutos, mientras que el amarillo contempla casos que pueden esperar hasta una hora.

Por su parte, los colores verde y azul corresponden a consultas de menor complejidad que pueden ser atendidas en otros niveles del sistema de salud.

Recomendaciones para las familias

Desde el hospital también solicitaron respetar las normas de convivencia durante la atención médica. Entre las recomendaciones, pidieron que durante la consulta no se utilicen teléfonos celulares para filmar o grabar a los profesionales de la salud.

"Se busca mantener un ambiente tranquilo y de respeto para que los familiares puedan prestar atención a las indicaciones médicas", explicaron.

Atienden unas 1.000 consultas semanales por cuadros respiratorios infantiles en hospital San Roque

Asimismo, recordaron que debido al aumento de enfermedades respiratorias se recomienda que cada paciente concurra acompañado por un solo familiar para evitar aglomeraciones en la sala de espera.

La posta respiratoria continuará funcionando, en principio, hasta el próximo 17 de julio, aunque las autoridades sanitarias no descartan extender el operativo si la situación epidemiológica así lo requiere.