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Paraná Campaña municipal de Salud Animal

El quirófano móvil recorrerá ocho puntos de Paraná en septiembre

El servicio municipal realizará castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para animales domésticos. Tendrán prioridad los vecinos que llevan sus mascotas de los barrios que se visitan y quienes gestionen turnos por Mi Paraná.

1 de Septiembre de 2026
Quirófano móvil en Paraná: cronograma de septiembre.
Quirófano móvil en Paraná: cronograma de septiembre. Foto: (MDP)

El servicio municipal realizará castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para animales domésticos. Tendrán prioridad los vecinos que llevan sus mascotas de los barrios que se visitan y quienes gestionen turnos por Mi Paraná.

El quirófano móvil en Paraná recorrerá distintos barrios durante septiembre para brindar servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación de animales domésticos. El cronograma contempla diferentes puntos de la ciudad y se extenderá hasta fin de mes.

 

Según la información brindada por el municipio, la atención será por orden de llegada, aunque tendrán prioridad los vecinos que concurran con mascotas y residan en los barrios visitados, además de quienes hayan gestionado previamente un turno mediante la plataforma Mi Paraná.

El cronograma del quirófano móvil en Paraná

 

El recorrido comenzará este martes 1 y continuará el miércoles 2 de septiembre en barrio Los Arenales, en calles El Patí y La Vieja del Agua. Los días 3 y 4 llegará a Bajada Grande, específicamente a El Triángulo, calles A y B, en la Plaza de la Virgen.

 

Entre el 7 y el 9 de septiembre, el operativo funcionará en el Salón de Usos Múltiples de Anacleto Medina, situado en Plaza Mártires de Trelew, entre Los Chanás y Los Jacarandaes. Los días 10 y 11 se trasladará a Puerto Sánchez, en la rotonda ubicada al final de calle Pescador del Paraná.

 

 

El 14 y 15 estará en la comisión vecinal Juan Báez, en Pascual Greca 1084, mientras que los días 16 y 17 atenderá en barrio Presidente Illia, en la intersección de Hernandarias y Pedro Martínez. Posteriormente, el 21 y 22 llegará a barrio Los Paraísos, en Estrella Federal 1299.

 

El último punto previsto será el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Este, ubicado en Roque Sáenz Peña y Gobernador Chaile. Allí, el quirófano móvil permanecerá del 23 al 25 y nuevamente los días 28 y 30 de septiembre.

 

 

Recomendaciones para llevar a las mascotas

 

Para las castraciones, se recomienda que los animales concurran con aproximadamente 10 horas de ayuno. Los perros deberán llevar collar y correa y, si son agresivos, también bozal. En tanto, los gatos tendrán que ser trasladados dentro de una transportadora o bolso cerrado.

 

 

Además, se aconseja llevar una manta para cubrir a las mascotas después de la intervención. Estas medidas buscan facilitar el procedimiento y garantizar condiciones adecuadas durante los operativos.

 

La castración constituye una herramienta para controlar la población animal, prevenir situaciones de abandono y reducir riesgos asociados a enfermedades zoonóticas. De esta manera, los operativos veterinarios también contribuyen al cuidado de la salud pública y promueven la tenencia responsable de mascotas.

Temas:

Animales Paraná mascotas septiembre Salud Animal
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