Chofer paranaense se jubiló tras 34 años de servicio en el transporte público

Sergio Cersofios, chofer paranaense, se despidió del volante después de 34 años de servicio en el transporte público de la ciudad. El pasado 31 de agosto, Cersofios finalizó su carrera al mando de la línea 1 de ERSA, la última empresa en la que trabajó después de haber formado parte de Transporte Urquiza y Transporte La Victoria.

Cersofios comenzó su trayecto laboral el 15 de noviembre de 1991 en Transporte Urquiza, donde se destacó principalmente en la línea 4. Sin embargo, la quiebra de la empresa obligó al chofer paranaense a buscar nuevos horizontes en el servicio público, y fue allí cuando se unió a Transporte La Victoria, donde continuó recorriendo las calles de Paraná. Finalmente, terminó su carrera en ERSA, donde cerró este ciclo de su vida con la misma dedicación de siempre.

Un legado de empatía y cercanía con los pasajeros

El chofer paranaense se destacó no solo por su destreza al volante, sino por su trato cálido y cercano con los pasajeros. La amabilidad y empatía fueron sus marcas registradas, lo que le permitió ganarse el cariño de aquellos que lo conocían a lo largo de sus años de servicio.

"Felices por ti, Sergio. A disfrutar de tu merecido descanso. Siempre serás recordado por tu cordialidad y tu trato amable con todos", comentó un usuario en las redes sociales. Otro pasajero expresó en las redes: "Gracias por todos esos años, Sergio. A disfrutar del merecido descanso, aunque siempre nos harán falta esos momentos tan especiales de cada recorrido".

Para Cersofios, el viaje no termina en las rutas, sino que sigue en los recuerdos y las historias de los pasajeros que lo acompañaron a lo largo de las décadas. Como chofer paranaense, deja un legado de dedicación y humanidad, cualidades que siempre serán recordadas por quienes lo conocieron.