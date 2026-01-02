 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Camping La Toma Vieja con parrilla y pileta: vecinos y visitantes disfrutan del verano en familia

El camping La Toma Vieja ofrece diversión para toda la familia, con pileta, sombra y precios accesibles. Jóvenes dialogaron con Elonce sobre las posibilidades que brinda este lugar.

2 de Enero de 2026
Los jóvenes disfrutan en familia y con amigos. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En pleno verano, La Toma Vieja se convierte en el destino preferido para aquellos que buscan disfrutar de la temporada estival. Ubicado en Paraná, este camping ofrece un amplio espacio con varias comodidades, entre ellas una gran pileta, zonas de sombra y parrillas, ideal para disfrutar en familia o con amigos. “Nos quedamos hasta el martes y estamos disfrutando de la pileta”, comentó Jonathan, un visitante que llegó con su familia desde el barrio Anacleto Medina. Además de relajarse en el agua, Jonathan y su familia hicieron uso de las parrillas para hacer asado.

En esta jornada calurosa, jóvenes como Jonas contaron a Elonce que eligieron La Toma Vieja para celebrar un momento especial. "Vine con mi familia para celebrar el cumpleaños de mi mamá", relató, quien aprovechó la oportunidad para disfrutar de un día en este lugar, al mismo tiempo que se unió a nuevos amigos que lo invitaron a compartir. A pesar de la música, la convivencia en el camping es tranquila y se respeta la prohibición de ruidos molestos, lo que permite a los visitantes relajarse y disfrutar plenamente de su tiempo.

Vecinos de Paraná disfrutan del camping y las piletas del complejo Toma Vieja

 

Diversión y descanso para todos los gustos

Para quienes se hospedan en el camping durante varios días, el ambiente tranquilo y familiar es uno de los puntos más destacados. “Es muy hermoso y está muy lindo para pasar en familia”, expresó otro joven sobre el lugar. Los visitantes también mencionaron lo agradable de la sombra, que les permitió descansar entre chapuzones en la pileta y las actividades al aire libre. Thiago, otro adolescente, resaltó que en el camping siempre se encuentran personas de diferentes lugares, especialmente de Santa Fe, quienes eligen La Toma Vieja por su cercanía y ambiente relajado. “Es un lugar muy económico, ideal para disfrutar de las vacaciones con la familia”, comentó Tiago, destacando la accesibilidad de los precios, lo que hace que más personas se sumen a esta opción veraniega.

 

Un lugar para disfrutar y recomendar

El agua de la pileta es otro de los atractivos más mencionados por los visitantes. “El agua está espectacular”, afirmó Kevin, quien vino con su primo y su familia a disfrutar del día. “Lo que más me gusta de este lugar es la pileta, cuando vamos todos juntos”, agregó quien también sugirió que sería ideal que el camping tuviera más áreas de sombra para mayor comodidad. En cuanto a los más pequeños, Israel, un niño de 11 años, explicó que disfruta mucho de las piletas, mencionando que también hay una pileta para los más chiquitos.

Temas:

Camping La Toma Vieja verano pileta parrilla
