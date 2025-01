Buscan a una joven y a su hijo en Paraná: “Si alguien la tiene o la vio que me avise”

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de María Daniela Antivero, de 31 años; quien el sábado pasado, se habría retirado de su hogar de Paraná, junto a su hijo Alexis Lionel Pereyra de 6 años de edad, siendo ésta oportunidad la última vez que tuvieron comunicación con ellos.

Su mamá, Liliana Nieto, indicó a Elonce que la familia está pasando momentos desesperantes. “Lo único que pido es que ella vuelva. Salió con su hijo a pedir, porque siempre lo hacía y volvía”, contó. Precisó que generalmente se retiraba alrededor de las 19 y retornaba pasadas las 22, pero esta vez no lo hizo. “No sé a dónde puede estar”, manifestó.

“Si los vieron o están con alguien, pido que avisen que están bien. Se fueron con lo puesto porque iba a pedir; no se fue con nadie. Ella es una buena mamá”, recalcó. Hizo hincapié en que “juntaba latitas para comprarle útiles a sus hijos. Si alguien la tiene o la vio que me avise”.

“No se iba lejos”

Comentó que su hija “tiene problemas de aprendizaje; no sale leer ni escribir. No se iba lejos porque no conoce mucho los barrios”, por lo que no hacía más allá de San Agustín.

Finalmente, admitió que “no sé qué pensar; nos dijeron que tenemos que esperar, pero se hace muy largo. Si ella quiere estar en otro lado que venga a buscar ropa y documentación”, por lo que pidió que quien pueda aportar alguna información se contacte con la Policía”.

Más detalles

Ella es de estatura aproximada de 1,60 metros, tez blanca, cabello teñido de rubio enrulado, generalmente anda con los cabellos recogidos, contextura física robusta, color de ojos verdes, posee un tatuaje que dice "Lionel" en uno de sus antebrazos. Al momento de retirarse vestía una remera sin mangas color negra, short de jeans y zapatillas.

Antivero y si hijo. Foto: Poder Judicial

El niño es de tez trigueña, pelo corto, ojos color celeste. Y vestía pantalón de jeans corto, zapatillas verdes y remera.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, o comunicándose a los teléfonos de División Minoridad 343 -4209194 o 4209195.