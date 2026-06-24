A 90 años de la muerte de Gardel: artistas entrerrianos recordaron su legado

En el aniversario de la muerte de Carlos Gardel, los cantantes de tango Alejandra Duré y Alberto Sire recordaron la figura del máximo ícono del género y compartieron detalles de un reciente viaje a Francia, donde visitaron los lugares vinculados a los primeros años de vida del artista.

La experiencia tuvo un significado especial para ambos, ya que se produjo apenas un mes después de recorrer Toulouse, ciudad donde nació Gardel antes de emigrar junto a su madre hacia Argentina.

"Estábamos visitando el lugar donde él nació, en Toulouse, Francia. Estuvimos visitando la casa donde él estuvo los dos primeros años con su mamá justo antes de venirse a Argentina", relató Duré.

Durante el recorrido también visitaron el monumento dedicado al cantor, el hospital donde consta su nacimiento y la iglesia en la que fue bautizado.

"Fuimos a donde está el monumento a Gardel, a pocas cuadras, en su barrio, y después visitamos el hospital, que está a la orilla del río Garona, que es donde él nace, donde está asentado su nacimiento, y la iglesia donde fue bautizado", recordó.

El tango sigue vivo en Europa

Los artistas llegaron a Francia tras una gira por distintas ciudades españolas, donde participaron de actividades organizadas por asociaciones de tango.

"Somos cantantes de tango y estuvimos todo mayo realizando una gira por España. Estuvimos en Madrid, Granada, Sevilla y Pamplona, donde nos recibieron asociaciones de tango de allá de España, entusiasmadísimas", contó Duré.

La cantante destacó además la vigencia internacional del género. "El tango sigue más vivo que nunca. Se baila mucho, se canta mucho. Nosotros hemos tenido un recibimiento espectacular", afirmó.

Tras la presentación en Pamplona decidieron continuar viaje hasta Toulouse para conocer el lugar donde comenzó la historia de Gardel. "Dijimos: vamos a Toulouse, ahí donde empezó la leyenda del tango", expresó.

El hombre que llevó el tango al mundo

Alberto Sire remarcó la trascendencia histórica de Gardel dentro de la cultura argentina y su papel decisivo en la expansión internacional del tango.

"La importancia que ha tenido Gardel dentro del tango es superior, ya que con él empieza toda una historia del tango cantado, del tango argumentado", señaló. Y agregó: "Llegó el tango a lugares insólitos en el mundo entero a través de su música y a través de las películas que hizo".

Para graficar su dimensión popular, el artista trazó un paralelismo con una de las máximas figuras deportivas de la actualidad. "Es un referente como podemos ponerle hoy Messi para los futbolistas; Gardel es un referente del tango", sostuvo.

El apoyo de Gardel a las mujeres del tango

Durante la charla también se destacó un aspecto menos conocido de la vida del cantante: su respaldo a las mujeres que buscaban abrirse camino en un ambiente dominado por hombres.

"Gardel ayudó mucho a las mujeres del tango", afirmó Duré. Como ejemplo mencionó la amistad que mantuvo con la reconocida cantante Azucena Maizani.

"Se decía que él era muy amigo de Azucena Maizani, al punto tal que creyeron que había un romance, un amorío. Pero nada que ver, ellos eran muy amigos", explicó.

Además, recordó que Gardel grabó composiciones de mujeres en una época en la que muchas autoras debían ocultar su identidad detrás de seudónimos masculinos para poder publicar sus obras.

"Gardel dio ese apoyo. Más allá de todos los amores que se le conocieron, tenía un gran respeto y un gran apoyo por sus mujeres amigas y eso hizo que también la mujer se pudiera ir abriendo paso en lo que era el tango cantado", destacó.

La artista recordó además que fue Gardel quien marcó un antes y un después en la historia del género. "Fue Gardel el que marca el hito en 1917 al cantar y grabar 'Mi noche triste', el primer tango canción que tiene un argumento. De allí en más nace esta nueva era del tango", señaló. Elonce.com