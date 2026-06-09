Bono solidario: el Complejo Barrio Mitre lanzó una campaña para sostener sus actividades

REDACCIÓN ELONCE
El Complejo Barrio Mitre puso en marcha un bono solidario con el objetivo de recaudar fondos para sostener los talleres, el merendero y las distintas propuestas que desarrolla para niños, niñas, adolescentes y la comunidad en general. La iniciativa busca fortalecer el trabajo social que la instituci
El bono solidario impulsado por el Complejo Barrio Mitre ya se encuentra en marcha y representa una nueva herramienta para que vecinos y colaboradores puedan acompañar el trabajo que la institución lleva adelante en la ciudad. La campaña fue presentada por integrantes del espacio, quienes destacaron la importancia de sumar aportes para garantizar la continuidad de las actividades y responder a las necesidades crecientes de la comunidad.
En diálogo con Elonce, Rómulo Vidal explicó los alcances de la iniciativa y el motivo que impulsó su creación. “Estamos acá con una campaña con nuestro bono solidario que hemos sacado el mes pasado, que lo denominamos 200 oportunidades porque también es para responder a una demanda que tenemos de nuestra comunidad que siempre está consultando qué podemos hace y cómo colaboramos”.
La propuesta busca generar una alternativa sencilla para quienes desean colaborar con el complejo y acompañar las distintas acciones que allí se desarrollan. Según explicaron, el aporte económico permitirá cubrir gastos cotidianos y sostener proyectos que tienen un fuerte impacto social en el barrio.
Una herramienta para sostener talleres y el merendero
Vidal también brindó detalles sobre la modalidad del bono y el destino de los fondos recaudados. “Son 200 numeritos de ocho mil pesos cada uno. Es para colaborar con el complejo. donde es necesario. Por suerte, estamos pudiendo sostener todas las actividades y nuestro merendero. La situación también amerita que hay que sostener los talleres, los materiales, los insumos, etc”.
Las palabras reflejan una realidad que atraviesan numerosas organizaciones sociales, que deben redoblar esfuerzos para mantener sus propuestas en funcionamiento. En este caso, el Complejo Barrio Mitre trabaja diariamente con niños, niñas y adolescentes, ofreciendo espacios de formación, recreación y contención que requieren recursos permanentes.
El merendero constituye uno de los pilares fundamentales de la institución, al igual que los distintos talleres que se desarrollan durante la semana. La compra de materiales, herramientas e insumos representa un desafío constante, por lo que la campaña solidaria aparece como una oportunidad para reforzar el acompañamiento de la comunidad.
Amplia oferta de actividades para niños y adolescentes
Por su parte, Sandra Guevara destacó la variedad de propuestas que actualmente se encuentran en funcionamiento dentro del complejo. “Talleres hay un montonazo. Hoy estábamos en cerámica, el taller de cocina –uno de ellos- para niños, niñas y adolescentes. También apoyo escolar o acompañamiento pedagógico. Terminó iniciación a la gimnasia deportiva en dos turnos y cerámica en dos turnos. Después tenemos tela, básquet, sellos y estampas, diseño, serigrafía y sublimación para adolescentes”.
Las actividades abarcan distintas áreas de aprendizaje, recreación y capacitación. Desde espacios artísticos hasta propuestas deportivas y educativas, el objetivo es brindar herramientas que favorezcan el desarrollo integral de quienes participan, generando además ámbitos de encuentro y pertenencia.
El acompañamiento pedagógico, por ejemplo, se ha convertido en una de las iniciativas más valoradas por las familias, mientras que los talleres artísticos y de oficios permiten a los participantes desarrollar habilidades y descubrir nuevas vocaciones.
Cómo colaborar con la campaña
Desde la institución remarcaron que toda contribución resulta valiosa para continuar fortaleciendo el trabajo que realizan. El bono solidario fue pensado precisamente para que más personas puedan sumarse y convertirse en parte activa de los proyectos que impulsa el Complejo Barrio Mitre.
Quienes deseen adquirir un número pueden comunicarse directamente a través del WhatsApp del complejo al 3436228965. También existe la posibilidad de realizar una transferencia bancaria utilizando el alias complejo.mitre.mp.