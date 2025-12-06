 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Talleres volvió a empatarle a Estudiantes y la final de hockey sobre césped está 2-2

Con transmisión de Elonce, Talleres y Estudiantes se enfrentarán en la definición del título de hockey sobre césped en Paraná. Ambos fueron los dos mejores equipos de la temporada regular y buscarán la gloria este sábado.

6 de Diciembre de 2025
Ya juegan la definición del título.
Ya juegan la definición del título. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La capital entrerriana se prepara para vivir la gran final del Torneo Anual de Hockey sobre Césped de Primera División de la Federación Entrerriana (FEH), que enfrentará al Club Atlético Estudiantes (CAE) y al Club Atlético Talleres. Se juega este sábado desde las 17:30 horas con transmisión de Elonce.

 

Al minuto de partido, Delfina White consiguió anotar el primer gol en lo que fue la primera aproximación del conjunto Aurinegro.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Pasados los primeros minutos de juego, el CAE reafirma su dominio en el marcador y tiene la posesión de la bocha. El local, en cambio, de momento no ha logrado acercarse al arco rival.

 

Talleres comenzó a crecer y a los 10 minutos, la delantera María Luz Rodríguez llegó a su sexta conquista en el torneo tras tener que empujar la bocha en el arco tras una gran jugada colectiva.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

La emoción del empate le duró poco a la "T", que se encontró nuevamente en desventaja por una falta dentro del área que terminó en el tanto de penal de Sofía Fouces.

 

Talleres estuvo cerca del empate en el inicio del segundo cuarto. A través de un córner corto, trató de llegar al empate. Sin embargo, la arquera del CAE logró evitar la caída de su valla con su palo.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

Estudiantes también contó con oportunidades de llegar a ampliar la diferencia, pero erró las oportunidades con las que contó. De esa forma, se fueron al entretiempo 2-1 en el marcador, a favor de la visita.

 

En el inicio de los últimos cuartos, ambos equipos cambiaron de lado, pero en lo transcurrido del tercer cuarto no hubo chances concretas de gol para ambos equipos. Con un partido reñido y la posesión compartida, Estudiantes se mantenía 2-1 frente a Talleres.

 

En el inicio del último cuarto, continuó la paridad. Estudiantes casi logró el tercer tanto en la primera aproximación, pero la arquera Chappino reaccionó tirándose al suelo para evitar el gol.

 

Talleres, por su lado, en el sexto córner corto, logró llegar al empate. Valentina Márquez aprovechó el rebote y consiguió empatar el partido. En cinco minutos, el partido sigue muy parejo. La goleadora llegó a su noveno tanto en el torneo.

 

Formaciones confirmadas

 

TALLERES - TITULARES

 

12- CHAPPINO Ada

4- SOSA Stefani

27- CHIMENTO Sol (C)

41- AMBROGGIO Milagros

31- GIACOMELLI Irina

28- HERRERA Milagros

37- CARAFFINI Leonela

89- YERI Martina

18- MÁRQUEZ Valentina

10- DUPORTAL Cielo

9- RODRIGUEZ María Luz

 

SUPLENTES

 

19- VELAZQUEZ Jezabel

1-DIAZ Mora

43- FLORES Yamila

46- BARZOLA Morena

33- BARRIOS Celeste

5- RUFFINER Karen

91- HERLEIN Delfina

85- CHIMENTO Ludmila

 

DT: MARCOS PACHECO

 

ESTUDIANTES – TITULARES

 

1- GONZALES ETEROVICH Ema

14- GIACHELLO Magdalena (C)

32- MAIZTEGUI Eugenia

28- CAÑAS Clara

4- RAMIREZ Lola

15- VELAZQUEZ Sara

29- VELAZQUEZ Consuelo

24- VILANOVA Julieta

23- WHITE Mia

10- WHITE Delfina

5- BIZAI Huerto

 

SUPLENTES

 

37- IZAGUIRRE Valentina

8- COMBA María Emilia

38- GALLI Juana

12- RAMOS Brenda

40- HEINTZE Rocio

34- HEINTZE Hana

17- FOUCES Sofia

26- PITA NANI Sol

16- WHITE Paula

 

DT: ENZO PRELI

Talleres Hockey sobre Césped Estudiantes final
