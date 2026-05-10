San Lorenzo se pone arriba nuevamente en el marcador: le gana 2-1 a River y se clasifica a cuartos de final

Rodrigo Auzmendi sorprendió a la defensa de River y le dio la ventaja a San Lorenzo en el primer tiempo. Marcos Acuña lo empató en el inicio del complemento.
San Lorenzo dio el golpe en el primer tiempo y consiguió ponerse en ventaja 1-0 sobre River con un tanto del delantero Rodrigo Auzmendi. Todo a pesar de tener un jugador menos tras la expulsión de Matías Reali, tras una revisión del VAR. El partido es válido a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. En el inicio del complemento, River lo igualó de la mano de Marcos Acuña.
Seguí las incidencias del partido
3 MINUTOS 1TE: ¡GOL DE SAN LORENZO!
Tras el tiro libre por la falta de Moreno, Fabrizio López ganó de cabeza en el área de River y puso el 2-1 a favor del Ciclón.
¡GOL DE LÓPEZ PARA EL 2-1 DE SAN LORENZO ANTE RIVER EN EL ALARGUE!
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2 minutos 1TE: amonestado Aníbal Moreno en River
El mediocampista central le cometió infracción a Facundo Gulli y recibió la tarjeta amarilla.
¡ARRANCÓ LA PRIMERA ETAPA DEL ALARGUE!
¡FINAL DEL COMPLEMENTO Y SE VIENE EL ALARGUE!
River y San Lorenzo igualan 1-1 en el Estadio Monumental y la serie de los octavos de final se definirá en el tiempo extra. Rodrigo Auzmendi adelantó al Ciclón en el primer tiempo, mientras que Marcos Acuña empató el duelo en el complemento tras una notable asistencia de Juanfer Quintero.
47 minutos ST: primer amonestado en River
Ian Subiabre recibió la tarjeta amarilla por una entrada sobre Ezequiel Herrera.
45 minutos ST: se juegan cinco más en el Monumental
River no puede doblegar la defensa de San Lorenzo y el enfrentamiento se encamina al tiempo extra.
42 minutos ST: ¡Martínez Quarta se erró un gol insólito!
Juanfer Quintero lanzó un centro excelente y el marcador central, solo en el área chica, falló la oportunidad.
40 minutos ST: último cambio en San Lorenzo
Diego Herazo ingresó en lugar de Rodrigo Auzmendi, autor del tanto del Ciclón.
35 minutos ST: la tuvo Kendry Páez
La ofensiva de River consumó una buena jugada que terminó con un remate del ecuatoriano que atajó Orlando Gill. En la siguiente jugada, Juanfer Quintero disparó de larga distancia y encendió las alarmas en el arco visitante.
31 minutos ST: modificaciones en ambos equipos
En River ingresó Kendry Páez en lugar de Fausto Vera. Del lado de la visita, Nicolas Tripichio se retiró para que ingrese Fabricio López.
25 minutos ST: San Lorenzo no puede salir del fondo
Con un futbolista menos, el Ciclón tiene dificultades para generar asociaciones y pisar el área de Beltrán.
23 minutos ST: Acuña, otra vez decisivo en River
Tras una conexión con Quintero, el lateral de la selección argentina lanzó un centro venenoso que Driussi no llegó a conectar.
20 minutos ST: primeras modificaciones en River
Ian Subiabre y Maximiliano Salas reemplazaron a Tomás Galván y Facundo Colidio, que se fue abucheado y pidió disculpas.
19 minutos ST: Quintero, Vera y Acuña manejan los hilos de River
El Millonario controla la posesión de la pelota ante un San Lorenzo que se replegó sobre su propio campo para golpear con ataques directos.
13 minutos ST: cambios en San Lorenzo
Ignacio Perruzzi y Facundo Gulli ingresaron en lugar de Juan Cruz Rattalino y Nahuel Perrito Barrios.
12 minutos ST: River asedia el arco de San Lorenzo
El Millonario se empuja apartir de la igualdad. Sebastián Driussi lanzó un centro que conectó Fausto Vera.
10 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
El Millonario concretó una buena jugada asociativa que se coronó con un exquisito pase de Juanfer Quintero para que defina Marcos Acuña.
¡¡¡LO GRITÓ CON TODO!!! Se combinaron Acuña y Juanfer y el Huevo marcó el 1-1 de River contra San Lorenzo. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4SuHRe9U5J— SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026
7 minutos ST: avisó Juanfer Quintero
El colombiano disparó en dos oportunidades, pero no logró calibrar la zurda.
5 minutos ST: ¡Tapadón de Beltrán!
Luego de una mala salida desde el fondo de River, Rodrigo Auzmendi sacó un potente remate que se desvió en Lautaro Rivero. El arquero del Millonario voló para salvar a su equipo.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
47 minutos: ¡Se perdió el empate Galván!
Después de una serie de rebotes dentro del área, el mediocampista pateó en soledad desde el punto de penal, pero su tiro pasó rozando el palo derecho.
45 minutos: fuerte caída de Orlando Gill y San Lorenzo realentiza el juego
El Ciclón busca cortar el partido lo máximo posible en el cierre del primer tiempo. Hay tres minutos de agregado.
40 minutos: River busca reaccionar del gol en contra
El equipo del Chacho Coudet domina la posesión de la pelota ante un San Lorenzo que se refugia en su campo tras ponerse en ventaja.
36 MINUTOS: ¡GOL DE SAN LORENZO!
En la primera aproximación de peligro del Ciclón, Nahuel Barrios lanzó un centro perfecto para que Rodrigo Auzmendi ponga de cabeza el 1-0.
¡ARRIBA EL CICLÓN CON UNO MENOS! Gran cabezazo de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo ante River en el Más Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/R96bEurXby— SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026
32 minutos: ¡Otra atajada de Gill!
Facundo Colidio se encontró con un rebote dentro del área, pero el arquero del Ciclón volvió a tapar su disparo.
30 minutos: ¡EXPULSADO MATÍAS REALI!
Luego de que Sebastián Zunino revisara la acción en la cabina del VAR, cambió su postura y le mostró la tarjeta roja al volante ofensivo de San Lorenzo. “Falta de juego brusco grave”, comentó el árbitro.
27 minutos: segundo amonestado en San Lorenzo
Matías Reali le cometió una fuerte infracción a Tomás Galván al tirarse desde atrás con los pies hacia adelante.
26 minutos: ¡Gill salvó a San Lorenzo!
La presión alta de River surtió efecto y Fausto Vera sacó un preciso remate que el arquero del Ciclón logró despejar.
25 minutos: San Lorenzo emparejó el trámite, pero no puede llegar al área de Beltrán
El equipo de Gustavo Álvarez logró igualar el desarrollo del juego, aunque River sigue siendo el dominador de la pelota.
18 minutos: River se asentó en el Monumental y controla el desarrollo
San Lorenzo tiene problemas para generar asociaciones de juego y el Millonario maneja el trámite a partir de la posesión de la pelota, además de que logró recuperar el balón en campo rival en varias oportunidades.
14 minutos: ¡Se lo perdió River!
En una jugada que tuvo múltiples rebotes dentro del área del Ciclón, Facundo Colidio remató sin fuerza y le permitió al arquero Orlando Gill atajar el disparo.
12 minutos: primer amonestado en el encuentro
Ezequiel Herrera cortó una contra de River tomando de la camiseta a Facundo Colidio y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.
10 minutos: nueva llegada de River
El arquero Orlando Gill dejó la pelota viva con una extraña respuesta y Fausto Vera desvio un remate por encima del travesaño.
8 minutos: River se hizo del control de la pelota y concretó la primera aproximación
El Millonario maneja la posesión ante un San Lorenzo que espera agazapado. Fausto Vera irrumpió en el área y conectó un cabezazo tras un centro de Marcos Acuña, que se fue desviado.
5 minutos: disputado inicio del partido
Ambos equipos buscan dominar la posesión de la pelota y efectuan una presión alta para recuperar el balón. El encuentro se desarrolla lejos de las áreas. En River, Maxi Meza se asentó sobre la banda derecha y Tomás Galván, en la izquierda.
¡ARRANCÓ EL CLÁSICO!
River Plate y San Lorenzo se enfrentan en el Estadio Monumental por un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura. Sebastián Zunino es el árbitro principal.