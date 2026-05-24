River Plate empata 0 a 0 frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura

River Plate empatan 0 a 0 ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El conjunto millonario busca sumar una nueva estrella a nivel local en un escenario de alta expectativa. La definición se disputa con 25 mil hinchas de cada parcialidad en Córdoba.

Yael Falcón Pérez es el árbitro principal del encuentro.

Seguí las incidencias del partido

10 minutos: se equilibró el desarrollo de la final

Después de un inicio dominador de Belgrano, River equiparó el trámite a partir de la posesión de la pelota.

6 minutos: respondió River en el Kempes

De la mano de una enorme jugada de Joaquín Freitas, el elenco del Chacho Coudet llegó con peligro al arco defendido por Thiago Cardozo.

PRIMERO BELTRÁN Y DESPUÉS AL LADO DEL PALO: Belgrano es protagonista en la final ante River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0MbkdnuJPr — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

El Pirata cordobés controla el desarrollo del juego ante un River que no puede atravesar la mitad de la cancha. Lucas Zelarayán sacó un remate rasante desde afuera del área que se fue cerca del palo.

4 minutos: ¡Tapadón de Beltrán!

Lucas Passerini cabeceó el tiro libre que lanzó Lucas Zelarayán y el arquero de River respondió con seguridad.

AMARILLA PARA ANÍBAL MORENO EN EL INICIO DEL PARTIDO. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/urv5LkMs9U — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

Aníbal Moreno recibió la tarjeta amarilla por una infracción sobre Lucas Zelarayán.

¡ASÍ SE VIVE UNA FINAL EN EL FÚTBOL ARGENTINO! ¡IMPRESIONANTE FIESTA DE LA GENTE DE RIVER Y BELGRANO EN EL KEMPES POR LA DEFINICIÓN DEL #TORNEOAPERTURA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Jv5fAbcrd1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

La formación confirmada de River

La formación confirmada de River es con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

El entrenador riverplatense decidió mantener una estructura ofensiva para afrontar la final, con Colidio y Freitas como referencias en ataque y una mitad de cancha dinámica integrada por Vera, Moreno y Meza.

La presencia de Marcos Acuña y Fabricio Bustos en los laterales también refleja la intención de River de tener amplitud y profundidad por las bandas durante gran parte del encuentro.

Del otro lado, Belgrano intentará dar el golpe y quedarse con un título que sería histórico para la institución.

La formación de Belgrano

El Pirata salió a la cancha con el siguiente once oficial: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River domina el historial mano a mano

El historial en cruces eliminatorios entre ambos equipos favorece ampliamente a River Plate, que ganó tres de los cuatro enfrentamientos directos disputados a lo largo de la historia.

El primer antecedente se remonta a los cuartos de final del Nacional 1984. En aquella serie, River goleó 4-0 en Córdoba y luego perdió 2-0 en la revancha, aunque avanzó gracias al resultado global.

Sin embargo, Belgrano también conserva un recuerdo imborrable frente al conjunto de Núñez: el cruce más trascendente entre ambos fue la Promoción de 2011, cuando el equipo cordobés logró el histórico ascenso y provocó el descenso de River a la Primera B Nacional.

El partido cuenta con la transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.