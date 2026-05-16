River erró un penal y sigue empatando 0 a 0 con Rosario Central en el Monumental

En el marco de las semifinales del Torneo Apertura, River fue más en la primera mitad, pero no pudo romper el cero. Seguí las incidencias del complemento.
River y Rosario Central siguen sin sacarse diferencias en el estadio Monumental en el marco de la primera semifinal del Torneo Apertura 2026. Se juega desde las 19:30 horas. El ganador irá contra Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors.
Seguí las incidencias del partido:
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
River Plate y Rosario Central igualan sin goles en el Monumental por las semifinales del Apertura. Fabricio Bustos ingresó en lugar de Gonzalo Montiel —llegó con los justo por una molestia física— en River. Rosario Central no realizó modificaciones.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
53 minutos: ¡La tuvo Central en la última!
El Canalla generó peligro en una jugada que tuvo una serie de rebotes dentro del área de River. Ovando no pudo controlar para definir.
48 minutos: gran jugada de River que volvió a generar peligro
Tras una buena triangulación de su ofensiva, Juan Cruz Meza tiró un centro que Facundo Colidio no pudo conectar con precisión.
45 minutos: se juegan ocho más
River busca adelantarse en el marcador antes del final del primer tiempo. Central resiste.
40 minutos: River asedia el arco de Central
El equipo del Chacho Coudet generó una serie de situaciones de peligro ante un elenco de Almirón que no puede salir desde el fondo.
34 minutos: River sigue dominando el encuentro
A pesar del golpe del penal malogrado, el Millonario maneja los hilos del desarrollo y Central tiene problemas para superar la mitad de la cancha.
30 MINUTOS: ¡ATAJÓ LEDESMA!
Gonzalo Montiel fue el encargado de ejecutar el penal, pero el arquero se destacó con una buena atajada sobre su palo derecho.
27 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!
Luego de revisar la jugada en el VAR, Nicolás Ramírez cobró penal a favor del Millonario y tarjeta amarilla para Gastón Ávila. “Contacto con el codo en el rostro”, explicó el árbitro.
26 minutos: ¡RAMÍREZ AL VAR!
El árbitro revisará la jugada por el fuerte codazo de Ávila sobre Martínez Quarta.
24 minutos: todo River pide penal por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta
En el centro que cayó del tiro libre por la falta de Ovando, el central de River recibió un golpe en la cara.
23 minutos: Ovando es el segundo amonestado en la visita
El marcador central de Rosario Central le cometió una fuerte infracción a Joaquín Freitas.
18 minutos: Enzo Copetti se tiro al suelo por un manotazo de Lucas Martínez Quarta
El delantero y el marcador central tuvieron un cruce cuando la pelota estaba lejos de ellos. Las interrupciones predominan en el desarrollo.
16 minutos: River controla la posesión de la pelota y Central espera replegado
El cuadro local se hizo cargo de manejar el desarrollo del partido en el Monumental. El Canalla busca golpear con ataques directos.
12 minutos: primer cambio en River
Sebastián Driussi se retiró llorando del estadio y en su lugar ingresó Joaquín Freitas.
9 minutos: Driussi, llorando desconsolado tras un golpe en su rodilla
El delantero recibió una entrada de Franco Ibarra y será retirado en camilla.
7 minutos: primer amonestado en Central y se encendieron las alarmas en River por Driussi
Franco Ibarra recibió la tarjeta amarilla por una entrada sobre Matías Viña. El delantero del Millonario fue golpeado por el propio mediocampista en el inicio de la jugada y pidió el cambio.
7 minutos: River impregna un presión alta para recuperar la pelota
Ambos elencos buscar elaborar jugadas de peligro desde asociaciones de pases. El Millonario logró recuperar varios balones en campo rival.
3 minutos: Di María respondió con la primera de Central
El Canalla aprovechó la defensa mal parada del Millonario y, cuando el Fideo sacó el remate, Matías Viña bloqueó el tiro de manera perfecta.
2 minutos: primer remate de larga distancia de River
Como sello característico del equipo del Chacho, Aníbal Moreno recuperó la pelota tras una presión alta y buscó sorprender con un tiro desde afuera del área.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!