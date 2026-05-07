River le gana 1-0 a Carabobo por la Copa Sudamericana con gol de Maxi Meza

River iguala sin goles frente a Carabobo en Venezuela en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Tiene un jugador de más en el campo, pero Juan Fernando Quintero falló un penal.
River Plate iguala ante Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Sudamericana. El equipo de Chacho Coudet viene de lograr un valioso triunfo ante Bragantino en Brasil. Bruera le atajó un penal a Juanfer Quintero.
Seguí las incidencias del partido
58 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tras un centro preciso de Juanfer Quintero, Maximiliano Meza se anticipa al arquero Bruera y conecta de cabeza para el primero del partido.
¡GOL DE RIVER!
Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela.
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54 minutos: River Plate reclamó penal sobre Freitas
El juvenil millonario enganchó dentro del área y Maurice Cova chocó con él, con un brazo elevado. Sin embargo, para el árbitro y el VAR no hubo infracción.
50 minutos: Maurice Cova tuvo el gol de tiro libre para Carabobo
Luego de un disparo preciso, la pelota pegó en la barrera y salió apenas desviada por encima del travesaño.
49 minutos: Pezzella es amonestado en River Plate
Luego de un error de Lencina, Carabobo salió con todo al contragolpe y el capitán millonario tuvo que cometer una infracción cerca del área.
¡Comenzó el segundo tiempo!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: Edson Castillo es expulsado en Carabobo
El futbolista de Carabobo llegó a destiempo y conectó un planchazo sobre el juvenil de River Plate, Joaquín Freitas. El árbitro no lo vio, pero tras el llamado del VAR sancionó con una roja.
39 minutos: Edson Tortolero casi convierte de tiro libre
En una de las primeras situaciones de riesgo, Carabobo avisó y generó la reacción del arquero Santiago Beltrán, que voló pero no pudo llegar a la pelota, que se fue apenas por encima del travesaño.
35 minutos: Fabricio Bustos tuvo el primero de River Plate
El lateral derecho del Millonario pudo convertir, pero volvió a sufrir la gran reacción del arquero Lucas Bruera.
29 minutos: otra buena atajada de Bruera
Luego de la pausa de rehidratación, River Plate continúa presionando sobre la defensa de Carabobo. Ahora el que lo tuvo fue Lencina, pero chocó con una gran reacción del arquero argentino de Carabobo.
25 minutos: Bruera le atajó el penal a Juanfer Quintero
El arquero argentino de Carabobo contuvo con los pies tras el disparo al centro del arco de parte del colombiano.
24 minutos: penal para River Plate
Luego del llamado del VAR, el árbitro paraguayo Derlis Fabián López sancionó infracción por un codazo de Ezequiel Neira sobre el rostro de Matías Viña.
21 minutos: Galoppo lo tuvo de volea
Tras una buena jugada colectiva que pasó de izquierda a derecha, tras un centro que terminó rebotado, el mediocampista ofensivo de River Plate le pegó desde la medialuna, desviado.
15 minutos: River Plate tiene pleno dominio del partido
Con Juanfer Quintero como eje de ataque, más el respaldo del juvenil Freitas, el elenco de Chacho Coudet poco a poco va ejerciendo presión hacia el arco de Bruera.
9 minutos: Juanfer Quintero tuvo la primera situación de gol
El colombiano de River Plate remató cruzado y se encontró con la buena respuesta de Lucas Bruera.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Carabobo: Lucas Bruera; Leonardo Aponte Matute, Ezequiel Neira, Alexander González, Matías Núñez; Loureins Martínez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Jonathan Bilbado Matías Núñez y Edson Castillo. DT: Daniel Farías.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet