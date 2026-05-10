Quini 6: 18 apostadores ganaron más de $21 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $8.950.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.950 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 07-39-37-04-24-15. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.713.895.092.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-23-24-40-06-01. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $980.448.386.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-44-24-15-01-21. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $4.839.402.413.
En el Siempre Sale hubo 18 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 06-43-40-03-21-04. Cobrarán cada uno $21.622.828,50. Dos son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 249 ganadores y cada uno percibirá $622.489,96. Elonce.com