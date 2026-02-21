Patronato sigue abajo en el marcador: pierde 2-1 contra Gimnasia y Tiro

REDACCIÓN ELONCE
Tras el 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán, el elenco de Rubén Darío Forestello se reencuentra con su gente en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Con el acompañamiento de sus hinchas, Patronato hace su debut oficial como local en el Presbítero Bartolomé Grella en el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional. Enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta.
Luego del 0-0 frente a San Martín de Tucumán, que se vio interrumpido producto de un apagón en la cancha, el equipo va en búsqueda de la victoria que le permita soñar con pelear un lugar por el ascenso.
Seguí las incidencias del partido
Durante los primeros 10 minutos del partido, Patronato no pudo lograr romper el cero. De todas formas, se mostró activo en la presión en tres cuartos de cancha y fue el que más intentó, como lo fue con el remate de Barinaga desde afuera del área, que controló sin problemas el arquero Papaleo.
A los 16 minutos del juego, llegó la primera aproximación de la visita. Un pelotazo largo de Walter Montoya, exjugador de Rosario Central, le permitió al delantero centro quedar mano a mano con un defensor. Afortunadamente, ganó el duelo el equipo paranaense y se desactivó la alerta.
Desde los 20 minutos en adelante, Patronato se adueñó de la pelota y generó peligro de la mano de Valentín Pereyra, por partida doble. Primero fue a través de un centro de Maximiliano Rueda desde la derecha, donde el hábil joven le pegó de primera y su disparo pasó al lado del palo izquierdo. Luego recibió dentro del área, pero el achique del guardameta evitó el primer tanto del juego.
El Lobo Salteño consiguió la ventaja en el marcador en un gran contragolpe desde el lado izquierdo. Un gran centro de Nicolás Rinaldi permitió un gran cabezazo de Lautaro Gordillo, que dejó sin respuestas a Alan Sosa.
A los 35 minutos, la visita se perdió el segundo partido. Un centro venenoso al segundo palo fue rozado por futbolistas de Gimnasia y Tiro, que no pudieron rematar con seguridad. Por ahora, sigue 1-0 abajo el Rojinegro.
La más clara de Patronato fue a los 44 minutos del primer tiempo, donde Juan Barinaga se hizo cargo de un tiro libre desde el eje de cancha y su remate se fue apenas desviado del arco.
Para el complemento, Valentín Pereyra y Juan Barinaga dejaron la cancha para los ingresos de Renzo Reynaga y de Brian Rivero.
Salvador fue Moreyra tras un despeje al medio de otro de sus compañeros en la zaga central, que le dejó servido el remate y el gol a Gordillo. Afortunadamente, el defensor logró detener el remate con su pierna y luego la pelota la agarró Alan Sosa.
En 18 minutos del complemento, el equipo de Forestello no encuentra la fluidez que tuvo durante algunos tramos del primer tiempo y hasta ahora sigue en desventaja en el marcador.
Tras una gran jugada colectiva distribuyendo de lado a lado, Franco Soldano empujó la pelota en el área chica y estableció el 1 a 1 en el partido.
Sin embargo, a los dos minutos del gol de Patronato, el equipo salió mal del fondo y un centro a la medialuna del área terminó en el 2-1 de Gimnasia y Tiro. Jonás Aguirre, con pasado en Rosario Central, el autor del tanto.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Franco Soldano. DT: Rubén Darío Forestello.
Gimnasia y Tiro de Salta: Joaquín Papaleo; Ivo Cháves, Manuel Guanini, Manuel Soto, Lautaro Montoya; Jonás Aguirre, Walter Montoya, Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo y Nicolás Contín. DT: Fernando Quiroz.