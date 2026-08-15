Patronato pierde 1 a 0 ante Colón por la 25ª fecha de la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Patronato pierde 1 a 0 ante el Sabalero en el estadio Brigadier López, por la 25ª fecha de la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Candia necesita sumar para intentar salir de la zona de descenso. Transmite ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Patronato pierde 1 a 0 ante Colón de Santa Fe este sábado en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la 25ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano afronta un partido clave con la necesidad de volver al triunfo después de 10 jornadas y sumar puntos importantes en la lucha por salir de la zona de descenso.
El encuentro comenzó a las 16.30, con arbitraje de Fabrizio Llobet, y puede seguirse por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Seguí las incidencias del partido
Cuando parecía que la primera mitad terminaba sin goles, Colón logró romper el empate a los 45 minutos y se puso 1 a 0 ante Patronato, con un gol de Agustín Toledo.
"Agustín Toledo"
Por el golazo del jugador de Colón ante Patronato. pic.twitter.com/YsiKj1iP7h— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
A los 21 minutos, Patronato volvió a generar una situación clara de peligro. El Rojinegro logró avanzar sobre el área de Colón y Franco Soldano quedó en posición favorable para definir, pero se resbaló y cayó antes de poder concretar la jugada.
A los 19 minutos, Augusto Picco recibió la tarjeta amarilla y se convirtió en el primer amonestado de Patronato.
A los 17 minutos, Colón contó con un tiro libre que podía generar peligro sobre el área de Patronato, aunque el local no consiguió aprovechar la pelota detenida.
Tras un pase profundo, un jugador del Sabalero intentó conectar de cabeza frente al arco, pero no alcanzó a impactar la pelota y la oportunidad se diluyó.
La primera situación clara llegó a los 7 minutos, cuando Patronato consiguió generar peligro sobre el arco defendido por Matías Budiño. El remate terminó impactando en el palo y Colón se salvó de quedar en desventaja.
Patronato tomó la iniciativa en los primeros minutos, presionó a Colón y mostró intensidad para disputar la pelota en campo rival. El Rojinegro buscó imponer condiciones desde el comienzo en el Brigadier López.
El equipo dirigido por Marcelo Candia llegó al compromiso en una situación delicada dentro de la Zona B. Patronato acumulaba 10 fechas sin victorias, con siete empates y tres derrotas, una seguidilla que lo llevó hasta el penúltimo puesto.
La formación de Patronato
Para afrontar el compromiso ante Colón, Candia dispuso como titulares a: Alan Sosa (capitán); Gabriel Díaz, Nahuel Génez, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Franco Meritello, Franco Soldano, Juan Salas, Diego Díaz, Alejo Miró y Valentín Pereyra.
En el banco de suplentes quedaron Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Santiago Piccioni, Valentín Villarreal, Facundo Heredia, Gonzalo Salega, Brandon Cortés, Luciano Strey y Renzo Reynaga.
Con el marcador 0 a 0, Patronato busca hacerse fuerte ante el Sabalero y conseguir un resultado que le permita empezar a revertir su complejo presente en el campeonato.
Así forma Colón
Colón forma con: Matías Budiño; Pier Barrios, Facundo Castet, Mauro Peinipil, Matías Muñoz, Federico Rasmussen, Leandro Allende, Agustín Toledo, Leandro Garate, Ignacio Lago y Julián Marcioni. DT: Iván Delfino.
Un partido clave para el Rojinegro
El encuentro adquiere especial importancia para Patronato debido a su posición en la tabla. La prolongada racha sin victorias redujo el margen del conjunto paranaense en la pelea por mantenerse en la categoría.
El Rojinegro llegó a Santa Fe con la misión de cortar una serie de siete empates y tres derrotas y recuperar terreno cuando resta cada vez menos para el cierre de la fase regular.
Por su parte, Colón intenta aprovechar la localía en el Brigadier López, en un nuevo capítulo de un enfrentamiento con historia entre equipos de Entre Ríos y Santa Fe.