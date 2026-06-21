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Patronato le gana 1 - 0 a Ferrocarril Midland en el Grella

Patronato le gana 1 - 0 a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El equipo de Marcelo Candia busca sumar de local ante uno de los protagonistas de la Zona B. Transmite en vivo ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

21 de Junio de 2026
Ya se juega.
Ya se juega. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Patronato le gana 1 - 0 a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El equipo de Marcelo Candia busca sumar de local ante uno de los protagonistas de la Zona B. Transmite en vivo ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

Patronato le gana 1 - 0 a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El Rojinegro busca hacerse fuerte de local y sumar tres puntos importantes para seguir prendido en la pelea por los puestos de Reducido de la Primera Nacional.

 

El primer amonestado fue Cepeda, defensor de Ferrocarril Midland.

 

Tras el gol, en dos oportunidades apareció Alan Sosa para sostener la ventaja del conjunto paranaense.

 

Patronato sigue encontrando espacios para atacar y generar peligro.

Hernán Rivero abrió el marcador para el equipo de Marcelo Candia a los 26 minutos.

Patronato vs Ferrocarril Midland

El encuentro comenzó pasadas las 15.30 de este domingo y es arbitrado por Federico Benítez, acompañado por Matías Balmaceda y Cristian Herrera como asistentes. Facundo Rojo Casal se desempeña como cuarto árbitro.

Los once de Patronato

 

Para este compromiso, Marcelo Candia dispuso el siguiente equipo titular: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda; Federico Bravo, Fernando Moreyra, Hernán Rivero, Alejo Miró; Renzo Reynaga, Juan Barinaga y Valentín Pereyra.

El conjunto paranaense intentará aprovechar la localía para volver al triunfo y acercarse a los puestos de clasificación.

 

La formación de Midland

 

El elenco visitante salió al campo de juego con Leguiza; Cepeda, Casarico, Díaz Laharque, Aguilar; González, Rogoski, Camaño; Cao, Roseti, Campana e Iturrería.

Temas:

Patronato ferrocarril midland estadio Grella Paraná
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