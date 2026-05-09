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Deportes Primera Nacional

Patronato empata 0 a 0 como visitante de San Martín de San Juan

Patronato y San Martín de San Juan empatan 0 a 0 en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la Primera Nacional en un duelo directo pensando en la pelea por ingresar a la zona de clasificación.

9 de Mayo de 2026
Patronato enfrenta a San Martín de San Juan.
Patronato enfrenta a San Martín de San Juan. Foto: (CAP).

REDACCIÓN ELONCE

Patronato y San Martín de San Juan empatan 0 a 0 en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la Primera Nacional en un duelo directo pensando en la pelea por ingresar a la zona de clasificación.

San Martín de San Juan y Patronato empatan 0 a 0 en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la fecha 13 de la Primera Nacional 2026 en un duelo directo pensando en la pelea por ingresar a la zona de clasificación.

 

La formación de Patronato que seleccionó el técnico Marcelo Candia: Alan Sosa, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Franco Meritello, Franco Soldano, Alejo Miró, Hernán Rivero, Brandon Cortés y Valentín Pereyra

 

La formación San Martín de San Juan que seleccionó el técnico Alejandro Schiapparelli: Sebastián Díaz Robles, Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Manuel Cocca, Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Bruno Juncos, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio.

 

El desarrollo del partido:

 

 

El encuentro cuenta con el arbitraje de Álvaro Carranza. Tanto el Verdinegro como el conjunto entrerriano llegan con la misma cantidad de puntos: 13 unidades en 11 partidos disputados, una realidad que los mantiene fuera de los puestos de Reducido.

 

El compromiso se disputará en un escenario históricamente complejo para el conjunto de Villa Sarmiento, ya que las estadísticas recientes muestran una amplia superioridad de San Martín en los enfrentamientos de la última década.

 

Suplentes de Patronato:

 

12 Franco Rivasseau

13 Fernando Evangelista

14 Bartolomé Velázquez

15 Juan Pablo Barinaga

16 Marcos Enrique

17 Agustín Araujo

18 Valentín Villarreal

19 Joaquín Barolín

20 Ignacio Giacanti

 

Suplentes de San Martín de San Juan:

 

12 Maximiliano Velazco

13 Mauro Osores

14 Gonzalo Lucero

15 Leonardo Monje

16 Guillermo Acosta

19 Ramiro Rúmbolo

17 Nicolás Iachetti

18 Lautaro Agüero

20 Genaro Rossi

 

Temas:

Patronato San Martín de San Juan Primera Nacional
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