Patronato empata 0 a 0 como visitante de San Martín de San Juan

REDACCIÓN ELONCE
Patronato y San Martín de San Juan empatan 0 a 0 en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la Primera Nacional en un duelo directo pensando en la pelea por ingresar a la zona de clasificación.
San Martín de San Juan y Patronato empatan 0 a 0 en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la fecha 13 de la Primera Nacional 2026 en un duelo directo pensando en la pelea por ingresar a la zona de clasificación.
La formación de Patronato que seleccionó el técnico Marcelo Candia: Alan Sosa, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Franco Meritello, Franco Soldano, Alejo Miró, Hernán Rivero, Brandon Cortés y Valentín Pereyra
La formación San Martín de San Juan que seleccionó el técnico Alejandro Schiapparelli: Sebastián Díaz Robles, Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Manuel Cocca, Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Bruno Juncos, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio.
El desarrollo del partido:
El encuentro cuenta con el arbitraje de Álvaro Carranza. Tanto el Verdinegro como el conjunto entrerriano llegan con la misma cantidad de puntos: 13 unidades en 11 partidos disputados, una realidad que los mantiene fuera de los puestos de Reducido.
El compromiso se disputará en un escenario históricamente complejo para el conjunto de Villa Sarmiento, ya que las estadísticas recientes muestran una amplia superioridad de San Martín en los enfrentamientos de la última década.
Suplentes de Patronato:
12 Franco Rivasseau
13 Fernando Evangelista
14 Bartolomé Velázquez
15 Juan Pablo Barinaga
16 Marcos Enrique
17 Agustín Araujo
18 Valentín Villarreal
19 Joaquín Barolín
20 Ignacio Giacanti
Suplentes de San Martín de San Juan:
12 Maximiliano Velazco
13 Mauro Osores
14 Gonzalo Lucero
15 Leonardo Monje
16 Guillermo Acosta
19 Ramiro Rúmbolo
17 Nicolás Iachetti
18 Lautaro Agüero
20 Genaro Rossi