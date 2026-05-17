Patronato ya juega ante Chacarita en un duelo clave por la Zona B

El Rojinegro recibe al Funebrero en el estadio Grella por la fecha 14 de la Primera Nacional.
Patronato y Chacarita Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos de acercarse a la zona de Reducido.
El conjunto entrerriano atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada desde la llegada de Marcelo Candia como entrenador y buscará sostener la racha positiva frente a un rival directo.
Cómo llegan Patronato y Chacarita
El equipo rojinegro suma 14 puntos en la Zona B y se encuentra cerca de los puestos de clasificación al Reducido. Chacarita, por su parte, llegó a Paraná con 15 unidades.
Temperley, que ocupa el último lugar de clasificación, tiene 16 puntos, por lo que el duelo aparece como una oportunidad importante para descontar diferencias en la tabla.
Desde la llegada de Candia, Patronato mostró una mejora desde el funcionamiento colectivo y logró recuperar terreno después de un inicio irregular en el campeonato.
El encuentro comenzó a las 16 y se disputa ante una importante presencia de hinchas en el estadio Grella.
Las formaciones
Patronato: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Federico Bravo, Franco Meritelio, Franco Soldano, Juan Salas, Hernán Rivero, Brandon Cortés y Valentín Pereyra. DT: Marcelo Candia.
Suplentes Patronato: Matías Caballero, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Juan Barinaga, Agustín Araujo, Augusto Picco, Alejo Miro, Joaquín Barolín e Ignacio Giacinti.
Chacarita Juniors: Enrique Bologna; Julián Velázquez, Nicolás Chaves, Francisco Facello, Lucas Bustos, Gonzalo Mottes, Maximiliano Meléndez, Álvaro Cuello, Favio Cabral, Juan Cuevas y Mario Sanabria. DT: Cristian Gravissi.
Suplentes Chacarita: F. Logas, M. Leyendeker, M. Pantaleone, M. Hellado, L. Perdomo, F. Cristaldo, L. Brun, T. Dos Santos e I. Bassier.
Minuto a Minuto
- 16:00 Arrancó el partido en el Grella