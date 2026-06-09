La fuerte acusación contra Bielsa: "Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial"

A menos de una semana del debut de Uruguay en el Mundial 2026, una lesión encendió las alarmas en la selección dirigida por Marcelo Bielsa y generó una fuerte reacción dentro del entorno de uno de sus jugadores más importantes.

La preocupación gira en torno a Ronald Araújo, uno de los referentes defensivos del conjunto uruguayo, quien sufrió una lesión muscular que pone en duda su presencia en el primer compromiso mundialista frente a Arabia Saudita.

La situación provocó además una contundente crítica hacia Bielsa por parte de Maikel Araújo, hermano del futbolista, quien utilizó las redes sociales para expresar su malestar tras conocerse el problema físico del defensor.

El mensaje que apuntó contra Bielsa

Luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmara la lesión, Maikel Araújo publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas de la Celeste.

"Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial", escribió el hermano del defensor, en una frase que fue interpretada como una crítica directa al cuerpo técnico encabezado por Bielsa.

Aunque el entrenador no respondió públicamente a la acusación, el episodio generó repercusión en Uruguay, especialmente por la importancia que tiene Araújo dentro del equipo.

Una pieza clave para la selección uruguaya

El defensor llega al Mundial como uno de los titulares indiscutidos del seleccionado charrúa. Su presencia fue habitual durante las Eliminatorias y también en los amistosos de preparación previos a la Copa del Mundo.

Con 27 partidos disputados y un gol convertido con la camiseta de Uruguay, Araújo se consolidó como uno de los pilares de la defensa que conduce Bielsa, por lo que cualquier inconveniente físico genera preocupación de cara al debut.

Qué se sabe sobre la lesión

Según trascendió, el futbolista viajó a España para continuar con su recuperación y someterse a estudios y tratamientos específicos.

Las primeras evaluaciones indican que no existe una rotura fibrilar, aunque sí una molestia muscular que obliga a seguir de cerca su evolución durante los próximos días.

Por ese motivo, el defensor no será desafectado de la lista mundialista y el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con él en el transcurso del torneo. Sin embargo, su presencia en el estreno ante Arabia Saudita continúa siendo una incógnita mientras Uruguay espera novedades sobre uno de sus jugadores más importantes.