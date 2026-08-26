Independiente Santa Fe se lo empató a River y el pase a cuartos de la Sudamericana se define por penales

Luego del empate sin goles en Colombia, el River de Eduardo Coudet busca un poco de aire y avanzar de ronda en la Copa Sudamericana. Seguí las incidencias del partido.
River e Independiente Santa Fe de Colombia se enfrentan desde las 21:30 horas en el estadio Monumental, en horas de la noche de este miércoles. Es por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ganador enfrentará a Vasco da Gama, de Brasil.
El Millonario consiguió un meritorio 0 a 0 en su visita en Colombia la semana anterior, pero viene con algunas dudas tras desperdiciar un 2-0 y terminar igualando 2-2 con Vélez el último fin de semana en su cancha.
Seguí las incidencias del partido
80 minutos: ¡GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!
Franco Fagúndez se hizo cargo del penal y venció las manos de Beltrán, para nivelar el partido y la serie.
BELTRÁN ESTUVO CERCA PERO NO PUDO EVITAR EL EMPATE DE SANTA FE
El arquero de River no pudo contener el remate de Fagundez
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78 minutos: penal para Independiente Santa Fe
Por una mano de Martínez Quarta, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y sancionó pena máxima.
76 minutos: Beltrán tuvo una tapada monumental
Tras un mal despeje de la defensa de River Plate, Christian Mafla le pegó bombeado y el arquero millonario reaccionó de gran manera.
74 minutos: Independiente Santa Fe no convirtió de milagro
El uruguayo Franco Fagúndez recibió cerca de la medialuna y remató muy fuerte, apenas desviado.
71 minutos: Gonzalo Montiel es amonestado
El lateral de River Plate le cometió una fuerte infracción a Maximiliano Lovera y se ganó la cartulina amarilla.
64 minutos: Marcos Acuña casi convierte un golazo
Tras un excelente pase de Thiago Almada, el Huevo le pegó de volea y provocó una gran reacción del arquero de Independiente Santa Fe.
61 minutos: doble cambio en River Plate
Fausto Vera y Rafael Santos Borré afuera Tomás Galván y Sebastián Driussi.
57 minutos: tres cambios en Independiente Santa Fe
Ingresan Franco Fagúndez, Luis Palacios y Maximiliano Lovera ingresan en reemplazos de Alexis Zapata, Nahuel Bustos y Jáder Obrian.
53 minutos: Thiago Almada por poco no anota el segundo
El delantero de River Plate enganchó en la puerta del área y sacó un derechazo al ángulo izquierdo de Weimar Asprilla, apenas desviado.
51 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tras una asistencia de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi llegó por el segundo palo para empujar y poner en ventaja al Millonario.
GOL DE DRIUSSI PARA EL 1-0 DE RIVER El delantero millonario empujó el balón luego de un gran centro de Gonzalo Montiel. CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/xw5JwoxBc1— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2026
48 minutos: buena sociedad entre Correa y Thiago Almada
Otra vez, los delanteros de River Plate se juntaron y la acción terminó con un remate de Angelito a las manos de Weimar Asprilla.
¡Comenzó el segundo tiempo!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
¡Adicionaron cuatro minutos!
36 minutos: nueva advertencia de Almada
Thiago sacudió un tiro cruzado desde afuera del área que terminó en las manos de Asprilla.
35 minutos: cambio obligado en Independiente Santa Fe
Kilian Toscano sintió una molestia física y fue reemplazado por Jhojan Torres.
31 minutos: primera atajada de Santiago Beltrán
El arquero de River Plate se mostró seguro para embolsar un cabezazo de Alexis Zapata sin dar rebote.
24 minutos: Rodallega volvió a avisar en la visita
El experimentado delantero de 41 años resolvió un avance con un disparo desde la puerta del área, aunque la pelota se fue a varios metros del arco de Santiago Beltrán.
21 minutos: cabezazo de Thiago Almada
El mediocampista ofensivo pisó el área con mucha convicción y realizó un testazo que salió por encima de los tres palos de Weibmar Asprilla.
18 minutos: volea sin éxito de Marcos Acuña
El Huevo sacudió un zurdazo desde la medialuna que pasó cerca del arco rival.
16 minutos: tercera ocasión fallada por Driussi
El ex hombre del Austin de la MLS apareció por sorpresa sobre el segundo palo, pero no le pudo dar dirección de arco a su cabezazo y terminó rechazando la pelota a un costado.
12 minutos: se despertó Independiente Santa Fe
Hugo Rodallega aprovechó una pelota suelta en las inmediaciones del área para ensayar un disparo desviado.
11 minutos: otra combinación de Montiel y Correa
El extremo picó al vacío para recibir un pase de Cachete antes de sacudir un potente derechazo que pegó en la parte externa de la red.
7 minutos: Thiago Almada se animó desde lejos
El ex Atlético de Madrid llevó peligro a través de un tiro libre frontal, que obligó al despeje del arquero de Independiente Santa Fe.
4 minutos: nueva oportunidad de Driussi
Una combinación entre Ángel Correa y Gonzalo Montiel derivó en un centro atrás de Cachete en el área a la dirección del punta, que finalizó el avance con un tiro desviado.
50 segundos: Driussi tuvo la primera jugada del partido
El delantero, quien volvió a la titularidad tras una lesión, ensayó un remate en el área que se marchó por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.