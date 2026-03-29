En una ráfaga, Patronato pierde 2 a 0 con Colón en el Grella

REDACCIÓN ELONCE
El elenco paranaense y el sabalero se enfrentan con necesidades muy diferentes. El encuentro tiene parcialidad local y visitante.
Patronato y Colón están jugando en el Grella por la séptima fecha de la Primera Nacional. El encuentro comenzó a las 16:00 con el árbitraje de Daniel Zamora y vos lo podes seguir por La Cadena Entrerriana del Gol, de Elonce Radio & Streaming FM 98.7
Durante la primera mitad, el desarrollo fue equilibrado, con momentos de dominio repartido. Patronato intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos, generando una aproximación de peligro cerca del arranque, pero sin lograr concretar.
Con el correr de los minutos, Colón comenzó a manejar mejor la pelota y a posicionarse en campo rival. Sin embargo, le costó traducir esa posesión en situaciones claras frente al arco defendido por Sosa. Un remate de Bonansea dentro del área y otro intento desde media distancia fueron las llegadas más destacadas del Sabalero.
El Rojinegro, en tanto, apostó a la pelota parada como vía de ataque, aunque sin precisión en los centros. También probó con remates lejanos, como el intento de Rueda que se fue por encima del travesaño.
Por el momento, el complemento contó con el elenco santafesino con la posesión del balón, aunque por el momento no logró hacerlo con mucho riesgo en el arco que defiende Alan Sosa.
A los nueve minutos, Renzo Reynaga fue amonestado tras una dura e innecesaria infracción en campo rival.
Lagos estableció el 1-0 luego de que Colón no diera por muerta la pelota. Bonansea luchó en el segundo palo, dio pase atrás al lateral Allende y este se la entregó al ‘10’, que le pegó de afuera del área y venció a Sosa.
A los 14 minutos del complemento, Bonansea le dio el segundo gol a Colón y cumple con la ley del ex. Una gran triangulación de pases entre Lagos, Julián Marcioni, que habilitó al delantero para que convierta el segundo gol.
Formaciones confirmadas
Para este encuentro, Forestello eligió el siguiente 11 para Patronato: Sosa; Meritello, Moreyra, Rueda, Piccioni; F. Bravo, Enrique, Araujo, Heredia; Soldano y Reinaga.
Por su parte, el Ezequiel Luis Medrán eligió los siguientes 11 para Colón: Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen, Allende; Muñoz, Lertora, Antonio; Lago, Marcioni y Bonansea.