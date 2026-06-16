Con un triplete de Messi, Argentina derrota 3-0 a Argelia en su debut mundialista

La Selección argentina se impone ante Argelia en el Estadio Kansas City gracias a un tanto de Lionel Messi a los 16 minutos del primer tiempo. En el complemento, el capitán aumentó la diferencia.
La Selección argentina derrota 2-0 a Argelia en el Estadio Kansas City con una aparición decisiva de Lionel Messi, quien marcó el primer gol del encuentro a los 16 minutos de juego. El delantero rosarino volvió a demostrar que la edad no es un impedimento para seguir siendo una pieza clave del equipo nacional. En el complemento, llegó el segundo y el tercero del capitán.
Messi tuvo una destacada actuación durante la primera etapa y fue el principal generador de peligro para la Albiceleste. A los cuatro minutos había convertido un tanto que fue anulado, pero lejos de desconcentrarse continuó participando activamente del ataque argentino.
El gol llegó a los 16 minutos, cuando el capitán tomó la pelota, encaró a la defensa argelina y sacó un potente remate que dejó sin respuestas al arquero Luca Zidane. La definición significó el 1-0 y desató el festejo argentino en el estadio.
Seguí las incidencias del partido
79 MINUTOS: ¡SALIÓ MESSI!
El 10 se retiró reemplazado por Nico Paz. También ingresó Otamendi por Cuti Romero.
75 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!
Tras varios toques saliendo desde el área argentina, el capitán metió un disparo esquinado y convirtió su hat-trick, para ser el máximo goleador histórico de los Mundiales.
¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE.
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68 minutos: Argelia mostró las garras
El elenco africano intentó llevar peligro con un tiro en la puerta del área que se fue cerca del palo derecho del Dibu Martínez.
65 minutos: fenomenal atajada de Zidane a Messi
Lo que está jugando Leo... El 10 recibió un pase en profundidad y encajó un zurdazo despejado por el arquero al córner.
59 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!
Tras un gran remate de Mac Allister, el arquero Zidane dio un rebote y Messi apareció para estampar el 2-0.
¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/q74eeQGVKK— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
54 minutos: doble modificación en Argentina
Nicolás González y Julián Álvarez por Thiago Almada y Lautaro Martínez.
53 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DE ZIDANE!
El hijo de Zinedine sacó un excelente manotazo para impedir el grito de Lautaro Martínez.
50 minutos: Messi rompió el hielo del complemento
La Pulga buscó finalizar un ataque con un disparo desviado desde la puerta del área.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
48 minutos: primera atajada del Dibu Martínez
El arquero controló un buscapié sin problemas en el área.
41 minutos: respondió Argentina
Thiago Almada se animó de lejos con un disparo elevado.
40 minutos: tímido intento de los africanos
Los Zorros del Desierto ensayaron un testazo en el área que se marchó muy desviado.
36 minutos: Argentina recarga energías con los arranques de Messi
Leo es el ideólogo de cada avance en la Albiceleste y se pone el equipo al hombro en los Estados Unidos.
26 minutos: pausa de hidratación en Kansas City
Ambos equipos reciben indicaciones de sus entrenadores antes de volver al partido.
16 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!
La Pulga recibió un pase de Rodrigo De Paul en el último tercio, encaró de frente al arco y sacudió un tremendo zurdazo que le venció las manos a Luca Zidane hasta incrustarse en un ángulo. No había mejor manera de estrenarse en su sexto Mundial.
¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
8 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGELIA!
Finalmente, la acción fue invalidada por offside de Chaibi a instancias del VAR.
4 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A LIONEL MESSI!
La Pulga recibió un pase de Lautaro Martínez y definió ante la salida de Luca Zidane, pero la jugada fue invalidada por un correcto fuera de juego del 10.
¡LEO MESSI MARCÓ EL PRIMERO VS. ARGELIA PERO SANCIONARON OFFSIDE! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YarxKj5wqa— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
FORMACIONES CONFIRMADAS
Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri; Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.