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Con Messi como titular, Argentina juega su último amistoso previo al Mundial: empata con Zambia

Argentina y Zambia se enfrentan en La Bombonera en el marco de un nuevo amistoso en la Fecha FIFA. Servirá a modo de preparación para el Mundial 2026. Seguí las incidencias.

31 de Marzo de 2026
Argentina juega frente a Zambia.
Argentina juega frente a Zambia. Foto: X oficial de Argentina.

Argentina y Zambia se enfrentan en La Bombonera en el marco de un nuevo amistoso en la Fecha FIFA. Servirá a modo de preparación para el Mundial 2026. Seguí las incidencias.

La Selección Argentina y Zambia se cruzan en un amistoso este martes a partir de las 20:30 horas en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA. Es el último partido previo a su preparación para el Mundial 2026.

 

Seguí las incidencias

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

 

Zambia: William Mwanza; Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala; Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa, Albert Kangwanda; Fashion Sakala y Kingston Mutandwa. DT: George Lwandamina.

Temas:

Argentina Zambia Amistoso
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