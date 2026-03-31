Con Messi como titular, Argentina juega su último amistoso previo al Mundial: empata con Zambia

Argentina y Zambia se enfrentan en La Bombonera en el marco de un nuevo amistoso en la Fecha FIFA. Servirá a modo de preparación para el Mundial 2026. Seguí las incidencias.
La Selección Argentina y Zambia se cruzan en un amistoso este martes a partir de las 20:30 horas en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA. Es el último partido previo a su preparación para el Mundial 2026.
Seguí las incidencias
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Zambia: William Mwanza; Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala; Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa, Albert Kangwanda; Fashion Sakala y Kingston Mutandwa. DT: George Lwandamina.