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Deportes Torneo Apertura

Con gol de penal de Montiel, River derrota 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

En el marco de una nueva fecha de la Zona B del Torneo Apertura, River quiere ir en búsqueda de un nuevo triunfo en el campeonato frente al equipo cordobés.

22 de Marzo de 2026
River quiere seguir ganando.
River quiere seguir ganando. Foto: La Nación.

En el marco de una nueva fecha de la Zona B del Torneo Apertura, River quiere ir en búsqueda de un nuevo triunfo en el campeonato frente al equipo cordobés.

River quiere seguir de racha y subir en la tabla de la mano del entrenador Eduardo Coudet. Enfrenta a Estudiantes en Río Cuarto en el marco de un juego correspondiente a la zona B del Torneo Apertura 2026.

 

Seguí las incidencias

 

25’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gonzalo Montiel remata de rastrón al medio y convierte el primero del partido.

 

22’ST: Nazareno Arasa sanciona penal para River Plate

Tras el llamado del VAR, el juez principal observa que Facundo Cobos pisa a Driussi y decide sancionar penal.

 

16’ST: Nazareno Arasa anula el gol de Estudiantes de Río Cuarto

Tras un llamado desde el VAR, el juez principal analizó la jugada y decidió desestimar el tanto del local porque en la acción de desvío de Martínez Quarta, Tomás González está en posición fuera de juego.

 

11’ST: ¡GOL DE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO!

Tras un saque largo, Tomás González pelea por derecha y va a buscar adentro del área. Luego de un mal despeje de Martínez Quarta, y tras varios rebotes, el futbolista local anota el primer gol del partido.

 

7’ST: River Plate presiona a Estudiantes de Río Cuarto

Juan Antonini tuvo que despejar de cabeza al córner. Con centros desde los laterales de Acuña y Montiel, el Millonario poco a poco se acerca al gol.

 

¡Comenzó el segundo tiempo!

Estudiantes de Río cuarto hizo un cambio: ingresó Facundo Cobos por Nicolás Valenti.

 

50 minutos: ¡final del primer tiempo!

 

43 minutos: River Plate tuvo el gol

Tras un excelente remate de Aníbal Moreno, el arquero Lastra manotea en el aire y en el rebote Sergio Ojeda alcanza a sacarla casi sobre la línea, tras el intento de Martínez Quarta.

 

41 minutos: Nazareno Arasa anula el penal

Tras el llamado del VAR a cargo de Salomé Di Iorio, el árbitro observa que la mano fue afuera del área, sanciona tiro libre directo y decide amonestar a Matías Valenti.

 

Foto: X oficial de River.
Foto: X oficial de River.

 

35 minutos: penal para River Plate

Por mano de Matías Valenti cuando se metía Montiel al área, el árbitro no dudó y sancionó pena máxima.

 

29 minutos: todo Estudiantes de Río Cuarto pidió penal

Luego de una buena jugada colectiva, el centro de Alanís para Martín Garnerone fue interceptado por Lautaro Rivero. Pese a las protestas, la jugada fue despejada con el hombro.

 

27 minutos: Marcos Acuña probó de tiro libre

El Huevo se hizo cargo de la pelota parada y le pegó al palo derecho de Agustín Lastra. La pelota salió apenas desviada.

 

26 minutos: Tomás González es amonestado en el local

El futbolista de Estudiantes de Río Cuarto barrió a Sebastián Driussi, llegó a destiempo y se ganó la cartulina amarilla.

 

22 minutos: Subiabre es amonestado en River Plate

El juvenil perdió la pelota ante Tomás González y cortó el contragolpe con una falta desde atrás. El árbitro Nazareno Arasa no dudó y lo amonestó.

 

20 minutos: Gabriel Alanís probó de media distancia

El delantero local recibió en la medialuna y ensayó un remate, pero justo fue bloqueado por la defensa visitante.

 

10 minutos: River Plate controla el partido

El Millonario tiene pleno dominio de la pelota, pero no es profundo en sus ataques. Estudiantes aguarda con líneas bien juntas en defensa y espera lastimar de contragolpe.

 

¡Comenzó el partido!

 

Formaciones confirmadas

 

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Gabriel Alanís; y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Temas:

River Estudiantes de Río Cuarto Torneo Apertura
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