Con gol de penal de Montiel, River derrota 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

En el marco de una nueva fecha de la Zona B del Torneo Apertura, River quiere ir en búsqueda de un nuevo triunfo en el campeonato frente al equipo cordobés.
River quiere seguir de racha y subir en la tabla de la mano del entrenador Eduardo Coudet. Enfrenta a Estudiantes en Río Cuarto en el marco de un juego correspondiente a la zona B del Torneo Apertura 2026.
Seguí las incidencias
25’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Gonzalo Montiel remata de rastrón al medio y convierte el primero del partido.
MONTIEL NO PERDONÓ DE PENAL Y RIVER LE GANA A ESTUDIANTES RC ⚪🔴 #LPFxTNTSports
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22’ST: Nazareno Arasa sanciona penal para River Plate
Tras el llamado del VAR, el juez principal observa que Facundo Cobos pisa a Driussi y decide sancionar penal.
16’ST: Nazareno Arasa anula el gol de Estudiantes de Río Cuarto
Tras un llamado desde el VAR, el juez principal analizó la jugada y decidió desestimar el tanto del local porque en la acción de desvío de Martínez Quarta, Tomás González está en posición fuera de juego.
11’ST: ¡GOL DE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO!
Tras un saque largo, Tomás González pelea por derecha y va a buscar adentro del área. Luego de un mal despeje de Martínez Quarta, y tras varios rebotes, el futbolista local anota el primer gol del partido.
7’ST: River Plate presiona a Estudiantes de Río Cuarto
Juan Antonini tuvo que despejar de cabeza al córner. Con centros desde los laterales de Acuña y Montiel, el Millonario poco a poco se acerca al gol.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Estudiantes de Río cuarto hizo un cambio: ingresó Facundo Cobos por Nicolás Valenti.
50 minutos: ¡final del primer tiempo!
43 minutos: River Plate tuvo el gol
Tras un excelente remate de Aníbal Moreno, el arquero Lastra manotea en el aire y en el rebote Sergio Ojeda alcanza a sacarla casi sobre la línea, tras el intento de Martínez Quarta.
41 minutos: Nazareno Arasa anula el penal
Tras el llamado del VAR a cargo de Salomé Di Iorio, el árbitro observa que la mano fue afuera del área, sanciona tiro libre directo y decide amonestar a Matías Valenti.
35 minutos: penal para River Plate
Por mano de Matías Valenti cuando se metía Montiel al área, el árbitro no dudó y sancionó pena máxima.
29 minutos: todo Estudiantes de Río Cuarto pidió penal
Luego de una buena jugada colectiva, el centro de Alanís para Martín Garnerone fue interceptado por Lautaro Rivero. Pese a las protestas, la jugada fue despejada con el hombro.
27 minutos: Marcos Acuña probó de tiro libre
El Huevo se hizo cargo de la pelota parada y le pegó al palo derecho de Agustín Lastra. La pelota salió apenas desviada.
26 minutos: Tomás González es amonestado en el local
El futbolista de Estudiantes de Río Cuarto barrió a Sebastián Driussi, llegó a destiempo y se ganó la cartulina amarilla.
22 minutos: Subiabre es amonestado en River Plate
El juvenil perdió la pelota ante Tomás González y cortó el contragolpe con una falta desde atrás. El árbitro Nazareno Arasa no dudó y lo amonestó.
20 minutos: Gabriel Alanís probó de media distancia
El delantero local recibió en la medialuna y ensayó un remate, pero justo fue bloqueado por la defensa visitante.
10 minutos: River Plate controla el partido
El Millonario tiene pleno dominio de la pelota, pero no es profundo en sus ataques. Estudiantes aguarda con líneas bien juntas en defensa y espera lastimar de contragolpe.
¡Comenzó el partido!
Formaciones confirmadas
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Gabriel Alanís; y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.