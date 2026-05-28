Boca pierde 1-0 con Universidad Católica y se está quedando afuera de la Copa Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Por el momento, no ha hecho los méritos para estar por delante del marcador. Seguí las incidencias del partido.
Boca Juniors pierde 1-0 ante Universidad Católica y, por ahora, se queda afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. El gol de Clemente Montes a los 33 minutos le da la ventaja parcial a los Cruzados y relega al Xeneize al tercer lugar de la zona. De esta forma, jugaría la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año.
El equipo de Claudio Úbeda registró intentos aislados de Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino, pero la apertura del resultado fue un golpe al mentón de una formación que le dejó todo el peso ofensivo a los arrestos individuales del Changuito y Tomás Aranda. Al dueño de casa solo le sirve ganar para avanzar a los octavos de la Libertadores.
Seguí las incidencias del partido
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 minutos: Boca no reacciona al gol de Montes
El Xeneize depende de una genialidad de Exequiel Zeballos o Tomás Aranda para generarle peligro al arquero Vicente Bernedo.
33 MINUTOS: ¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA!
Clemente Montes enganchó de la izquierda al centro y sacudió un tremendo derechazo cruzado que pegó en un palo y se metió en la valla de Leandro Brey en la primera llegada a fondo del elenco chileno.
¡¡GOLAZO DE CATÓLICA QUE QUIERE OCTAVOS!! Gran remate de Montes de afuera del área para el 1-0 de U. Católica vs. Boca. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LZYqUmeaN5— SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026
30 minutos: Boca domina y la Católica no pasa la mitad de cancha
Los Cruzados no pueden pisar el área de Brey frente a un rival que toma la iniciativa con el apoyo de sus hinchas en la Bombonera.
21 minutos: ahora se animó Pellegrino
El reemplazante de Ayrton Costa (suspendido) aprovechó una pelota suelta a la salida de un córner para finalizar el ataque con un disparo desviado.
12 MINUTOS: ¡ZEBALLOS SE CAYÓ EN EL ÁREA Y TODO BOCA RECLAMÓ PENAL!
El Changuito fue a buscar un pase, lo sujetaron del hombro y terminó en el piso, pero el árbitro Wilmar Roldán no sancionó infracción.
6 MINUTOS: ¡CHANGUITO ZEBALLOS TUVO EL PRIMER GOL!
El atacante llegó al corazón del área, controló la pelota y ensayó un remate que se perdió cerca del palo derecho de Bernedo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones confirmadas
Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Eugenio Mena, Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui, Fernando Zampedri, Clemente Montes, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Erwin Ampuero, Jhojan Valencia y Juan Díaz. DT: Daniel Garnero.