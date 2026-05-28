 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Sexta fecha de la fase de grupos

Boca pierde 1-0 con Universidad Católica y se está quedando afuera de la Copa Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Por el momento, no ha hecho los méritos para estar por delante del marcador. Seguí las incidencias del partido.

28 de Mayo de 2026
Boca se juega la vida en este partido.
Boca se juega la vida en este partido. Foto: La Nación.

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Por el momento, no ha hecho los méritos para estar por delante del marcador. Seguí las incidencias del partido.

Boca Juniors pierde 1-0 ante Universidad Católica y, por ahora, se queda afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. El gol de Clemente Montes a los 33 minutos le da la ventaja parcial a los Cruzados y relega al Xeneize al tercer lugar de la zona. De esta forma, jugaría la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año.

 

El equipo de Claudio Úbeda registró intentos aislados de Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino, pero la apertura del resultado fue un golpe al mentón de una formación que le dejó todo el peso ofensivo a los arrestos individuales del Changuito y Tomás Aranda. Al dueño de casa solo le sirve ganar para avanzar a los octavos de la Libertadores.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: Boca no reacciona al gol de Montes

El Xeneize depende de una genialidad de Exequiel Zeballos o Tomás Aranda para generarle peligro al arquero Vicente Bernedo.

 

33 MINUTOS: ¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA!

Clemente Montes enganchó de la izquierda al centro y sacudió un tremendo derechazo cruzado que pegó en un palo y se metió en la valla de Leandro Brey en la primera llegada a fondo del elenco chileno.

 

 

30 minutos: Boca domina y la Católica no pasa la mitad de cancha

Los Cruzados no pueden pisar el área de Brey frente a un rival que toma la iniciativa con el apoyo de sus hinchas en la Bombonera.

 

21 minutos: ahora se animó Pellegrino

El reemplazante de Ayrton Costa (suspendido) aprovechó una pelota suelta a la salida de un córner para finalizar el ataque con un disparo desviado.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

12 MINUTOS: ¡ZEBALLOS SE CAYÓ EN EL ÁREA Y TODO BOCA RECLAMÓ PENAL!

El Changuito fue a buscar un pase, lo sujetaron del hombro y terminó en el piso, pero el árbitro Wilmar Roldán no sancionó infracción.

 

6 MINUTOS: ¡CHANGUITO ZEBALLOS TUVO EL PRIMER GOL!

El atacante llegó al corazón del área, controló la pelota y ensayó un remate que se perdió cerca del palo derecho de Bernedo.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

 

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Eugenio Mena, Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui, Fernando Zampedri, Clemente Montes, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Erwin Ampuero, Jhojan Valencia y Juan Díaz. DT: Daniel Garnero.

Temas:

Boca Universidad Católica Copa Libertadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso