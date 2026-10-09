Boca Juniors visita a Instituto en un partido clave por la cima de su zona: empata 0 a 0

Boca Juniors enfrentará a Instituto este viernes, desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Xeneize buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, antes de su compromiso por la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
Boca Juniors visita a Instituto este viernes 9 de octubre, desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro importante para sus aspiraciones en el campeonato argentino. El conjunto xeneize intentará conseguir una victoria que le permita mejorar su posición tanto en la clasificación de su zona como en la Tabla Anual, mientras se prepara para afrontar una nueva instancia de la Copa Sudamericana.
Seguí las incidencias del partido
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.