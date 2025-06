Boca Juniors supera por 1 a 0 a Auckland City en el Mundial de Clubes

Boca quedó en un incómodo escenario para clasificarse a la ronda eliminatoria del torneo. En primer lugar, debe ganarle a los neozelandeses y luego esperar que el equipo portugués pierda con los alemanes, ya clasificados.

Pero eso no es todo. Además, necesita descontar una diferencia de siete goles que actualmente favorece a Benfica por su abultado triunfo ante Auckland City (6-0), la fecha pasada.

25′ PT: ¡Gol de Boca!

Lautaro Di Lollo conectó de cabeza a la salida de un tiro de esquina, el balón se estrelló en el poste, rebotó en el arquero y entró. Es tanto en contra de Garrow.

26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet!