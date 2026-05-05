Boca empata sin goles con Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores

Este martes Boca se juega una carta clave contra Barcelona de Guayaquil en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Boca busca mantener el liderazgo de su zona frente a Barcelona de Guayaquil, quien está obligado a ganar para no quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
49 minutos: tras una revisión en el VAR, Milton Céliz es expulsado en Barcelona
El árbitro Carlos Betancur observó el codazo del futbolista argentino sobre el rostro de Leandro Paredes y no dudó.
45 minutos: Merentiel tuvo el primer gol del partido
Tras una excelente jugada que arrancó con Paredes y luego para Aranda, el juvenil ve la diagonal que mete el uruguayo y lo asistió. Sin embargo, el delantero definió forzado a las manos de José Contreras.
32 minutos: Ascacíbar es expulsado tras una patada en la cabeza a un rival
El árbitro Carlos Betancur fue llamado por la tecnología y luego de observa el golpe sobre Milton Celiz, le muestra la roja al mediocampista de Boca Juniors.
23 minutos: Leandro Brey sufrió una lesión en la cadera y es reemplazado
El arquero, que ya venía de sufrir un golpe en una acción anterior, quedó sentido luego de intentar cortar el avance de Benedetto en la jugada previa y no se pudo levantar más. Javier García ingresó en su lugar.
19 minutos: milagro en el área de Boca
Barcelona tuvo una acción de peligro con Benedetto y tras un centro atrás, Castillo no llegó a definir. Leandro Brey quedó sentido tras estirarse al querer cortar el avance del Pipa. Venía de sufrir un fuerte choque.
9 minutos: Tomás Aranda es el primera amonestado del partido
El juvenil de Boca Juniors llega tarde y comete una dura infracción contra Jhonny Quiñónez.
5 minutos: Ascacíbar se perdió un gol increíble
Tras un buen córner ejecutado por Paredes, al Ruso le quedó un rebote en el área chica, pero pifió su remate. Gran oportunidad que desperdició Boca Juniors.
4 minutos: Boca lo tuvo de contragolpe
Di Lollo tuvo un buen corte en defensa, lanzó para Merentiel quien corrió a toda velocidad y buscó un pase para Giménez, que no llegó.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.