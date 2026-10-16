Boca busca la punta de la Tabla Anual en La Bombonera: empata sin goles con Talleres

Con la cabeza puesta en el próximo martes, Boca presenta una formación alternativa para jugar frente a Talleres de Córdoba. Seguí las incidencias del partido.
Boca busca un nuevo triunfo que le permita seguir sumando en la Tabla Anual y, de conseguir los tres puntos, el liderazgo de la misma. En La Bombonera, este viernes se mide ante Talleres de Córdoba, quien hoy está último en la Zona A del Torneo Clausura.
Seguí las incidencias del partido:
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.