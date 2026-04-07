Boca amplió la diferencia en Chile: le gana 2-0 a Universidad Católica

En Chile, Boca Juniors hace su debut en el certamen continental más importante de Sudamérica, con el sueño de alcanzar su séptima consagración. Seguí las incidencias del partido.
Boca Juniors hace su debut oficial en la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos. Lo hace en Chile frente a la Universidad Católica, uno de los equipos más populares del país vecino. Se juega desde las 21:30 horas.
Seguí las incidencias
64 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Gran jugada de Tomás Aranda, que habilitó a Lautaro Blanco, que tiró el centro para el tanto del paraguayo Adam Bareiro.
¡Gol de Boca! ⚽ La empujó Bareiro tras un gran pase de Blanco 👏
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61 MINUTOS: ¡ARANDA, A UN PASO DEL SEGUNDO!
El juvenil de Boca Juniors encaró desde la izquierda, ingresó al área, enganchó hacia el medio y ejecutó un derechazo que pasó a centímetros del palo izquierdo de Vicente Bernedo.
54 MINUTOS: ¡ESPECTACULAR SALVADA DE BREY!
El arquero de Boca Juniors metió un tremendo manotazo sobre su palo izquierdo para rechazar el cabezazo de pique al suelo de Fernando Zampedri.
47 MINUTOS: ¡CATÓLICA EVITÓ EL SEGUNDO DE BOCA!
La salvada de Branco Ampuero en la línea de gol impidió la celebración de Ayrton Costa, quien había definido en el área de emboquillada ante el arquero.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Universidad Católica: Fernando Zuqui por Gary Medel.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 minutos: comienza a cerrarse un primer tiempo aburrido en Chile
El cruce se destacó por la pierna fuerte y la única llegada clara fue el gol de Leandro Paredes.
33 minutos: ¡Era un golazo!
Un pase sensacional de Paredes encuentra en posición de número 9 a Ascacibar, que baja el balón con el pecho y define. Lo resuelve el arquero: hubiera sido un golazo. Boca es superior.
30 minutos: Jhojan Valencia, amonestado
El hombre de los Cruzados cometió una dura falta a destiempo sobre Weigandt y fue castigado con la tarjeta amarilla.
15 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LEANDRO PAREDES!
El volante de Boca Juniors sacudió un tremendo derechazo cruzado desde afuera del área para convertir el 1-0 en Chile.
¡¡A ESTO VINO!! GOLAZO TOTAL DE LEANDRO PAREDES PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hKTEFBsXDU— SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026
9 minutos: dos amarillas antes de la reanudación
Fernando Zampedri y Leandro Paredes vieron la tarjeta en Universidad Católica y Boca Juniors, respectivamente.
7 minutos: la falta de Boca que derivó en peleas dentro de la cancha
Una infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani provocó varias discusiones entre los futbolistas con empujones y diálogos acalorados.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Clemente Montes, Cristian Cuevas, Jhojan Valencia, Juan Díaz; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
El banco de suplentes de cada equipo
Universidad Católica: Darío Melo, Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Alfred Canales, Jimmy Martínez, Juan Rossel, Martín Gómez, Diego Corral, Bernardo Cerezo, Diego Valencia, Nicolás Lhuillier y Vicente Carcamo.
Boca Juniors: Javier García, Jorge Figal, Milton Giménez, Williams Alarcón, Alan Velasco, Ander Herrera, Juan Barinaga, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Ángel Romero, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech.