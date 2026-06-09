Argentina supera con comodidad a Islandia y busca aumentar la ventaja

Con un gol de Valentín Barco, Argentina supera 1-0 a Islandia en el Jordan-Hare Stadium y llega en buena forma para el Mundial 2026.
Argentina cerró una correcta primera etapa con la victoria parcial 1-0 ante Islandia gracias a un gol de Valentín Barco a los siete minutos de juego. El encuentro se juega en el estadio Jordan-Hare de Alabama y se trata de la última prueba antes de que el plantel de Lionel Scaloni inicie la defensa de la corona en el Mundial 2026.
La Albiceleste pasó un susto en el inicio por el remate desviado de Mikael Ellertsson en el área chica y, de ahí en más, se dedicó a conservar la pelota con un rival estático en su campo. El festejo del Colo le entregó la ventaja antes del primer cuarto de hora y tuvo ocasiones para ampliar la cuenta sin éxito, mientras que los dirigidos por Arnar Gunnlaugsson le generaron trabajo en el cierre a Gerónimo Rulli con un avance de Ísak Jóhannesson.
Seguí las incidencias del partido
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
43 minutos: apareció Gerónimo Rulli
El arquero de Argentina contuvo sin dar rebote un intento de Ísak Bergmann Jóhannesson desde afuera del área.
40 minutos: Nico Paz tuvo la suya
El joven del Como de Italia quedó mano a mano contra Elías Rafn Ólafsson y estrelló un tiro en el pecho del arquero para que la pelota termine en un córner.
39 minutos: Argentina sacó el partido del letargo
Giuliano Simeone aprovechó una combinación entre Lisandro Martínez y Valentín Barco para finalizar un ataque en el área con un derechazo a las manos del arquero islandés.
32 minutos: todavía no arranca el partido después de la pausa de hidratación
Se trata de un tramo sin ataques en las áreas y ambos equipos se reparten la pelota sin lastimarse mutuamente.
22 minutos: Argentina asume la iniciativa ante un estático rival
Luego del susto inicial, la Celeste y Blanca maneja la pelota sin complicaciones en Alabama, aunque sin llegadas claras al arco. Recién se destacó un tiro libre desviado de Nico Paz.
11 minutos: Simeone acarició el segundo gol
Una pérdida de Islandia inició una rápida transición Albiceleste finalizada con un disparo del hijo del Cholo despejado por el arquero. El rebote le quedó a José López, pero la jugada no pasó a mayores.
7 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!
Tras una serie de rebotes en el área, Valentín Barco sacó un tremendo remate a distancia con la cara externa del botín derecho que se metió contra uno de los palos de Elías Rafn Ólafsson.
¡EL PRIMERO DE ARGENTINA! 🇦🇷⚽
A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
3 minutos: Islandia estuvo a centímetros del primer gol
Albert Gudmundsson le enganchó a Agustín Giay en el vértice izquierdo del área y lanzó un centro a la carrera para Mikael Ellertsson, quien mandó la pelota por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nico Paz, José Flaco López y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Logi Tómasson, Daníel Leó Grétarsson, Gudlaugur Victor Pálsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Orri Steinn Óskarsson, Albert Gudmunsson, Andri Fannar Baldursson, Mikael Egill Ellertsson y Hordur Björgvin Magnússon. DT: Arnar Gunnlaugsson.