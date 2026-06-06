Argentina enfrenta a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial: empata 0 a 0

Con Lionel Messi en el banco de suplentes, Argentina buscará un triunfo que le permita llegar con mayor confianza a la cita mundialista.
La Selección Argentina se mide frente a Honduras en el Kyle Field de la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Empieza a las 21:00 horas y representa la primera de las dos pruebas que tendrá el elenco que dirige técnicamente Lionel Scaloni previo al inicio del Mundial 2026.
Seguí las incidencias del partido
28 minutos: momento sin llegadas en Texas
Tras la pausa de hidratación, los equipos buscan volver a enfocarse en el partido.
18 minutos: respondió Honduras
Edwin Rodríguez finalizó el ataque con un disparo desviado desde afuera del área.
13 minutos: se proyectó Giay y la volvió a tener Lautaro
Lo Celso le dio un pase a la corrida al ex San Lorenzo, que envió la pelota al área. Allí, a la altura del punto penal, Martínez se demoró en la definición.
10 minutos: ahora fue el turno de Lautaro Martínez
Thiago Almada se combinó con Simeone, quien levantó un centro cabeceado por el Toro a las manos de Menjívar.
6 minutos: primera llegada de Argentina
Giuliano Simeone se animó a un remate de lejos contenido por el arquero de Honduras.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones