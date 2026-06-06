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Argentina enfrenta a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial: empata 0 a 0

Con Lionel Messi en el banco de suplentes, Argentina buscará un triunfo que le permita llegar con mayor confianza a la cita mundialista.

6 de Junio de 2026
X oficial de Argentina.
X oficial de Argentina. Foto: X oficial de Argentina.

Con Lionel Messi en el banco de suplentes, Argentina buscará un triunfo que le permita llegar con mayor confianza a la cita mundialista.

La Selección Argentina se mide frente a Honduras en el Kyle Field de la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Empieza a las 21:00 horas y representa la primera de las dos pruebas que tendrá el elenco que dirige técnicamente Lionel Scaloni previo al inicio del Mundial 2026.

 

Seguí las incidencias del partido

 

28 minutos: momento sin llegadas en Texas

Tras la pausa de hidratación, los equipos buscan volver a enfocarse en el partido.

 

Foto: X oficial de Argentina.
Foto: X oficial de Argentina.

 

18 minutos: respondió Honduras

Edwin Rodríguez finalizó el ataque con un disparo desviado desde afuera del área.

 

13 minutos: se proyectó Giay y la volvió a tener Lautaro

Lo Celso le dio un pase a la corrida al ex San Lorenzo, que envió la pelota al área. Allí, a la altura del punto penal, Martínez se demoró en la definición.

 

10 minutos: ahora fue el turno de Lautaro Martínez

Thiago Almada se combinó con Simeone, quien levantó un centro cabeceado por el Toro a las manos de Menjívar.

 

6 minutos: primera llegada de Argentina

Giuliano Simeone se animó a un remate de lejos contenido por el arquero de Honduras.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

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