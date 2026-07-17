Aldosivi es superior a River, le gana 3-0 y lo está eliminando de la Copa Argentina

River quiere seguir en carrera en la Copa Argentina, donde deberá vencer a uno de los equipos más débiles de la competencia en los 16avos de final. Seguí las incidencias del partido.
River quiere arrancar el segundo semestre de este 2026 con una victoria y para ello se mide frente a Aldosivi de Mar del Plata, en el estadio Pedro Martearena de la ciudad de Salta. Es en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina.
Seguí las incidencias del partido
18′ ST: River tuvo su primera situación clara
Facundo Colidio dispuso de la primera oportunidad de riesgo para River. El delantero ganó en velocidad, controló la pelota mientras forcejeaba con un defensor y definió cruzado. El remate pasó muy cerca del palo y salió desviado.
16′ ST: Tensión entre Colidio y Lucas Castro
El partido se detuvo unos instantes tras un cruce entre Facundo Colidio y Lucas “Pata” Castro. Ambos protagonizaron un fuerte forcejeo que derivó en un tumulto entre los futbolistas y terminó con la camiseta del capitán de Aldosivi completamente rota.
10′ ST: Gol de Aldosivi
Aldosivi vuelve a golpear en Salta y estira la diferencia a 3-0. La jugada nació por la derecha y continuó con un remate de Martín García, que había ingresado minutos antes y encontró una buena respuesta de Santiago Beltrán. En el rebote, Tomás Fernández ganó de cabeza y la pelota se desvió en Federico Laurelli antes de que el propio Fernández volviera a conectar de cabeza para marcar su segundo gol de la noche y ampliar la ventaja del conjunto marplatense.
¡Increíble lo del Tiburón esta noche! 🤯 https://t.co/wFjRETD6Of pic.twitter.com/tfE2vXVr3x— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 18, 2026
5′ ST: Cambio obligado en Aldosivi
Israel Damonte debió hacer una modificación por una lesión. Tras un cruce con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, Matías Godoy sintió un golpe y no pudo continuar en el partido. En su lugar ingresó Martín García.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
47′ PT: Final del primer tiempo
Aldosivi se va al descanso con una contundente ventaja por 2-0 sobre River en el estadio Padre Ernesto Martearena. Tomás Fernández abrió el marcador a los 11 minutos y Nicolás Cordero amplió la diferencia a los 29, en dos de las pocas llegadas claras del conjunto marplatense. El equipo de Chacho Coudet dominó la posesión durante gran parte de la etapa inicial, pero nunca encontró los caminos para lastimar a su rival. Ante ese panorama, el DT dispuso dos cambios antes del entretiempo, con los ingresos de Mauro Arambarri y Lucas Beltrán por Juan Cruz Meza y Fausto Vera, en busca de revertir el resultado.
39′ PT: Coudet mueve el banco antes del descanso
Eduardo Coudet dispuso dos cambios antes del final del primer tiempo en busca de una reacción. Mauro Arambarri y Lucas Beltrán ingresaron en lugar de Juan Cruz Meza y Fausto Vera, con River dos goles abajo en el marcador.
30' PT: ¡GOL DE ALDOSIVI!
Nicolás Cordero sorprendió en un contragolpe y terminó ampliando la ventaja para el equipo marplatense.
🇦🇷🏆 ¡ALDOSIVI AMPLIÓ EL MARCADOR! A los 30', Cordero marcó el 2-0 ante River. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/2wspHArsHW— TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026
20′ PT: River domina la posesión, pero no inquieta
River monopoliza la pelota y supera el 80% de posesión, aunque todavía no logró rematar al arco. El equipo de Eduardo Coudet intenta encontrar espacios con centros y disparos desde afuera del área, mientras Aldosivi sostiene la ventaja con un bloque defensivo compacto.
11′ PT: Gol de Aldosivi
Aldosivi sorprende en Salta y se pone en ventaja. Tras un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor de River, la pelota quedó suelta dentro del área. Luego de un rebote, Tomás Fernández apareció para sacar un potente derechazo al primer palo, imposible para Santiago Beltrán, y estableció el 1-0 para el conjunto marplatense.
¡Así se puso en ventaja @clubaldosivi! 🟡🟢 https://t.co/eKC1Wsn2ex pic.twitter.com/B14UbgTuHI— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 18, 2026
10 minutos: Aldosivi apuesta por el orden defensivo
El equipo de Israel Damonte se planta con una línea de cinco defensores para cerrar los espacios y evitar que los delanteros de River encuentren profundidad. Del otro lado, el conjunto de Eduardo Coudet mueve la pelota de un lado al otro en busca de abrir la defensa rival y generar los primeros huecos.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Aldosivi: Francisco Chicco; Federico Laurelli, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Santiago Moya, Rodrigo González; Tomás Fernández, Lucas Castro (c), Alan Sosa, Matías Godoy; y Nicolás Cordero.
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta (capitán), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.