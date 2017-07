A 23 años del atentado, la AMIA continúa reclamando justicia

Al cumplirse 23 años del atentado a la AMIA y sin mayores avances en la causa para lograr su esclarecimiento, las autoridades de la comunidad judía se mostraron críticas de la justicia federal y señalaron que la posibilidad del juicio en ausencia de los sospechosos iraníes podría ser "una salida".

"La solución sería que Irán entregara a todos los sospechosos, o por lo menos a los sindicados por la justicia argentina, pero como eso no creemos que vaya a pasar, tal vez esta sea una salida, pero no somos nosotros los que lo debemos decidir si es la mejor salida o no", aseguró Ariel Cohen Sabban, al referirse al juicio en ausencia que se debate en el Senado de la Nación.



El presidente de la DAIA se expresó de esta forma al encabezar un encuentro con periodistas en la sede de la mutual judía, en Pasteur 633, un día antes del 23 aniversario del ataque terrorista, ocurrido el 18 de julio de 1994.

Este martes se realizará frente al edificio, como todos los años, un acto del que participarán referentes de diversos sectores para recordar a las víctimas del atentado y reclamar que se esclarezca el caso: está prevista la presencia del presidente Mauricio Macri, quien también asistió a la ceremonia en 2016, aunque se retiró antes de que comenzara el homenaje formal.



En la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado ya se encuentra bajo análisis un proyecto de ley impulsado con el acuerdo de todos los bloques para establecer el mecanismo de juicio en ausencia, siendo el atentado a la AMIA el caso paradigmático que inspiró la redacción de la iniciativa, ante la imposibilidad de la Justicia argentina de llegar a los ciudadanos iraníes imputados en la causa.

El juicio en ausencia podrá ser solicitado, según el proyecto, cuando hayan transcurrido "más de seis meses desde la declaración de rebeldía" de los imputados, cuando se hayan "extremado las medidas para obtener su comparecencia" ante el tribunal y cuando "se hubiere librado la orden de captura nacional y/o internacional".



Los delitos contemplados para este procedimiento son todos los que figuran en los tratados y convenciones internacionales y considerados imprescriptibles como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Alberto Indij, vicepresidente de la DAIA, cuestionó también a la justicia federal al señalar que tiene un "problema estructural" y que si no se produce "un cambio copernicano, el país no tiene futuro".



"El problema está enquistado en la justicia federal, y en la penal sustancialmente. Si ahí no hay un cambio, ninguna de las grandes causas de la República Argentina va a tener un final feliz", sostuvo Indij.

Los representantes de la delegación resaltaron además que hay "hilos conductores similares" entre los atentados en la AMIA, en la Embajada de Israel y en la muerte del fiscal Alberto Nisman: "En los tres casos hubo una zona liberada, ahí tenemos un problema con la Policía Federal, de la provincia de Buenos Aires y con los servicios de seguridad", indicó Indij.



Por otra parte, los dirigentes ratificaron su "postura indeclinable" de que se entreguen los sospechosos iraníes acusados en la causa por el ataque terrorista y reconocieron que algunos familiares de las víctimas "no están de acuerdo" con que se avance con un juicio en ausencia.

"No somos cínicos y decimos las cosas como las vemos, la causa AMIA no tiene avances de ningún tipo en los últimos años", destacaron.

Las autoridades de la DAIA precisaron además que se reunieron con el canciller, Jorge Faurie, para transmitirle la "preocupación para que no decaigan las alertas rojas" de la Interpol contra los acusados, luego de que el gobierno iraní le manifestara a Interpol que está "listo para trabajar" junto al organismo internacional y funcionarios argentinos para "resolver el caso" de la voladura de la AMIA.

"Nosotros le manifestamos nuestra preocupación para que las alertas rojas se mantuvieran y él nos comunicó que la Argentina iba a insistir para que siguieran vigentes", contó Mario Ruschin, tesorero de la delegación.



En tanto, el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, reclamó también "extremar sus instrumentos diplomáticos" para evitar que en la próxima reunión de Interpol el gobierno de Irán logre levantar las alertas rojas que pesan sobre cinco acusados.

"Ha comenzado un despliegue diplomático para intentar, en la asamblea de Interpol de noviembre, que se levanten las alertas rojas. La Argentina necesita una decisión que las ratifique. Es fundamental para la causa AMIA porque es lo único que tenemos hoy", aseguró Zbar en declaraciones a un matutino porteño.



Finalmente, los dirigentes de la DAIA advirtieron también que el país "no está exento de sufrir un nuevo atentado", pero que se "ha tomado una conciencia distinta de lo que es el terrorismo" y se ha avanzado "con más rigor con respecto a la seguridad".

"Estamos viendo el secuestro de elementos nazis. Hubo hace dos día un allanamiento importantísimo de objetos nazis y seguramente dentro de un mes va a haber algo muy importante también", adelantó Cohen Sabban.