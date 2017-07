Advierten que uno de cada diez niños no recibió ninguna vacuna en 2016

Uno de cada diez bebés, aproximadamente 12,9 millones de niños en el mundo, no recibió ninguna vacuna en 2016 y perdió la primera dosis contra la difteria-tétanos-pertussis, enfermedades potencialmente mortales, alertaron hoy en un informe la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.



"Es muy probable que los niños que permanecen sin vacunarse tampoco hayan recibido ningún otro servicio básico de salud. Si queremos elevar el nivel de inmunización mundial, esos servicios deben llegar a los no alcanzados", dijo Jean-Marie Okwo-Bele, director de Inmunización, Vacunas y Biológicos de la OMS.



Según advierte el informe, en 2016 alrededor de 6,6 millones de recién nacidos que recibieron su primera dosis de vacuna que contenía DTP (triple bacteriana) no completó la serie de tres dosis (DTP3).



Asimismo, desde 2010 el porcentaje de niños que recibieron su esquema completo de inmunizaciones de rutina se estancó en un 86 por ciento, algo así como 116,5 millones de lactantes, por debajo de la meta global de cobertura del 90 por ciento.