Robaron implante coclear a nena de 3 años y su mamá pide ayuda

La mamá de una nena de 3 años a la que le robaron su implante coclear el pasado viernes en el centro de la ciudad de Rosario pidió colaboración para poder hallarlo. Su hija padece hipoacusia profunda y sin el aparato no puede comunicarse con normalidad. "Ya no tiene la sonrisa de siempre", señaló.



Susana Ávila relató que el viernes en calle San Luis entre Mitre y Entre Ríos fueron "atropellados" por un grupo de entre seis y siete personas. Después de ese acto, Milagros, su hija, no vio más su implante coclear. "Lo arrebataron. Quien lo tenga, haya sido sin querer o no, que sepa que no le sirve más que a ella. Que por favor lo devuelva. Ella es una nenita que recién empezaba a escuchar algo", comentó.



Susana manifestó que Milagros no tiene más "su sonrisa" habitual desde que no tiene el dispositivo. "Está afuera del mundo. Presta atención a lo que hacen los demás. Es una nena con mucho amor que ya no sonríe como siempre", señaló.



La madre de la niña agregó que el aparato cuesta unos 100.000 pesos, dinero que no tiene en caso de tener que comprar otro. "Ella lo tiene porque está en el programa nacional de hipoacusia. Hice el trámite hace un años, hace poco nos dieron la posibilidad de tenerlo y ahora pasa esto que es muy doloroso para nosotros", finalizó.



En caso de que algún interesado quiera aportar información o querer comunicarse con la familia, Susana dejó dos teléfonos: (0341) 155 419963 ó 4986376. (Rosario 3)